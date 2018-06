Zoe Saldaña, brillo caribeño para los taquillazos de Hollywood

Descomunales éxitos de Hollywood como “Avatar”, las películas de Marvel o “Star Trek” tienen un brillo caribeño en común: el de la actriz Zoe Saldaña como estrella de su reparto, que cumplió ayer 40 años convertida en una de las grandes figuras latinas del cine actual.

Con ascendencia dominicana por su padre y puertorriqueña por su madre, Saldaña puede presumir de haber participado en dos de las películas más taquilleras de la historia: “Avatar” (2009), que con $2,788 millones es la cinta con mayores ingresos; y la reciente “Avengers: Infinity War” (2018), que ya es la cuarta de esta exclusiva lista, con $2,020 millones.

Si a ello se le unen “Guardians of the Galaxy” (2014) y “Guardians of the Galaxy Vol. 2” (2017), con $773 millones y $864 millones respectivamente, queda claro que esta actriz es un talismán para reventar taquillas en todo el mundo.

La versatilidad y carisma de Saldaña, que sigue los pasos de otras ilustres latinas en Hollywood como Rita Moreno o Salma Hayek, la han llevado a trabajar con directores de la talla de James Cameron en “Avatar”, Steven Spielberg en “The Terminal” (2004) o J. J. Abrams en “Star Trek” (2009), película con la que inició su andadura en esta famosa saga de ciencia-ficción.

“Si a esa niña que hacía teatro en Brooklyn le dicen que iba a llegar aquí, no lo iba a creer... No porque no creyera en mí misma, sino porque no podía pagarme un billete de avión por entonces”, dijo Saldaña, entre risas, cuando recibió el pasado 3 de mayo su estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood, donde estuvo acompañada por James Cameron y Mila Kunis.

Esa niña, que creció entre Nueva York y la República Dominicana y que estudió baile y teatro, se abrió camino en el cine a partir de largometrajes como “Center Stage” (2000) o “Crossroads” (2002) y con un papel secundario en “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl” (2003).

Actualmente está metida en las cuatro películas que darán continuidad a “Avatar”.