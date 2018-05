Zoe Saldaña recibe estrella en Paseo de la Fama

Zoe Saldaña, protagonista de tres de las mayores franquicias de la ciencia ficción actualmente (“Avatar”, “Guardians of the Galaxy” y “Star Trek”), recibió su estrella en el Paseo de la Fama rodeada por íntimos amigos como el cineasta James Cameron y la actriz Mila Kunis.

La artista estadounidense, de padre dominicano y madre puertorriqueña, puso su nombre en la estrella número 2,637 del Paseo de la Fama, algo con lo que Saldaña soñaba desde pequeña, según reconoció.

“Si a esa niña que hacía teatro en Brooklyn le dicen que iba a llegar aquí, no lo iba a creer”, indicó la intérprete. “No porque no creyera en mí misma, sino porque no podía pagarme un billete de avión por entonces”, añadió entre risas.

Posteriormente explicó que logró un viaje a Los Ángeles para tomar clases de interpretación y visitó Hollywood.