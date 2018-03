Zoe en la mira de Hollywood

Lee también

La actriz Zoe Saldaña interpretará a una asesina en el filme de acción “Hummingbird”, informó el medio especializado The Hollywood Reporter. Los directores suecos Fredrik Akerstrom y Marcus Kryler se pondrán al frente de esta película cuyo guion, escrito por John McClain, figuró en la “lista negra” de Hollywood (un catálogo anual de los mejores proyectos todavía sin producir).En el caso de “Hummingbird”, el argumento girará en torno a una asesina que debe averiguar su verdadera identidad. Las primeras informaciones apuntan a que la historia de la cinta se asemejará a la de “Lucy” (2014), el thriller de Luc Besson que protagonizó Scarlett Johansson.Saldaña está en uno de los momentos más importantes de su carrera. Forma parte del elenco de “Vivir de noche”, la última película del ganador del Óscar Ben Affleck.Además de “Hummingbird”, Saldaña tiene otros proyectos importantes en camino. Volverá a interpretar a Gamora en “Guardians of the Galaxy Vol. 2” (2017) y “Avengers: Infinity War” (2018). Asimismo, volverá a participar en las siguientes tres películas de “Avatar”, de James Cameron, para dar vida a Neytiri. Y tiene otros tres proyectos más: “Dominion”, “I Kill Giants” y “My Little Pony”.