Zoé habla de su nuevo disco y vuelve locas las redes con “Temor y temblor”

Esta es la imagen la nueva canción de Zoé.

“Temor y temblor”, así se titula la segunda canción que la banda mexicana Zoé, integrada por el vocalista León Larregui, el guitarrista Sergio Acosta, el tecladista Jesús Báez, el bajista Ángel Mosqueda y el baterista Rodrigo Guardiola, acaba de publicar de su sexto disco de estudio, el cual saldrá el próximo 20 de abril.

Los mexicanos brindaron una entrevista a un medio chileno, previo a su presentación en el festival Lollapalooza, en donde comentaron que no podían revelar muchos detalles del disco, pero que a partir de junio comenzarán su nueva gira promocional y que habrá nuevo diseño de luces y escenario.

“Sigue siendo Zoé (lo que suena en el nuevo disco), pero cuando arrancamos este proceso teníamos las ganas de hacer algo más orgánico. Creo que la colaboración más significaba es la de Craig Silvey, que es un mixer productor con el que nunca habíamos trabajado. Siempre estuvimos buscando a alguien así. Él se encargó de mezclar todo este disco. Por primera vez tenemos un mixer más orgánico y creo que eso se refleja en el sonido, es un sonido un poquito más sencillo en cuanto a capas. Yo creo que a la gente le va a gustar, es un Zoé nuevo”, dijo Acosta.

El nuevo tema ha tenido muy buena aceptación en las plataformas digitales, incluso más que “Azul”, el primer sencillo del próximo álbum. “No es que no te mienta, o que no me dé cuenta, solo tienes que ser, hay que mirar adentro”, dicen las primeras estrofas de la canción, que ha llamado la atención porque a partir del minuto 2:47 cuenta con sonidos más experimentales que cobran protagonismo y se mantienen durante lo que resta de la melodía.

Larregui dijo que a la banda le resulta el disco muy nuevo y diferente, pero que a muchas personas que lo han oído les recuerda a sus inicios. “Creo que es un gran disco, ya lo escucharán”, expresó el vocalista. Además, aseguró que su identidad sónica no se pierde en la producción.

El vocalista también cree que el auge del reguetón mantiene actualmente al rock en segundo plano. “No nos hemos inclinado a probar ese tipo de ritmo, pero tampoco me cerraría las puertas a probar. Creo que siempre de algún tipo de música se puede sacar algo bueno”, declaró.