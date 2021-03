Zooey Deschanel deslumbró en internet con esta curiosa selfie

Zooey Deschanel, famosa por su protagónico en el film de "500 días con Summer" sorprendió a sus fans este viernes luego de subir una selfie en la que mostró una parte de ella que pocas veces han visto los cibernautas.



Y es que su icónico corte de cabello que se caracteriza por un fleco largo impide ver la frente de "Summer", pero esta vez decidió demostrarle a todos que "sí la tiene".

La postal fue adornada con el texto "Proof I have a forehead" (prueba de que tengo frente) y además como descripción escribió "Para todos aquellos que dudan".

En ocasiones anteriores, Deschanel ha respondido preguntas curiosas de sus seguidores a través de las redes sociales. En una ocasión, una de las interrogantes le ocasionó un ataque de risa, pues no podía creer que alguien le estuviera preguntando "si su cabello era realmente de ella".

"Never thought I’d have to answer this question but yes, this is my real hair" (nunca creí tener que contestar esto pero sí, este mi cabello real”, contestó la talentosa actriz.

Casi nunca se le va a Zooe sin su característico flequillo, por lo que esta vez sus fans apenas la reconocieron.

Zooey Deschanel ha tenido participaciones en películas exitosas como "500 días con ella", "Sí Señor", "New Girl", "Once Upon a Mattress" y "El hombre de hojalata"