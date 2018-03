Zosia Mamet: “Soy muy peculiar y extraña”

Lee también

Zosia Mamet, quien encarna a Shoshanna Shapiro en “Girls”, dijo en una entrevista compartida por HBO que ella hace frente a la última temporada como “un proceso de duelo”. “La gente siempre me pregunta sobre el último día, pero cuando algo grande termina no lo sientes todo a la vez, sucede en etapas”, expresó.Sobre lo que aprendió del personaje que interpretó durante seis años, la actriz dijo que fue a tratar de no disculparse por sus elecciones cuando cree en ellas.“Creo que es una cualidad realmente maravillosa en un ser humano y por eso he tratado de adoptarla”, expresó.Pero también hay aspectos que le gustará dejar del personaje. Entre ellos se encuentra su “ritmo de conversación”.A Mamet la llamaron “peculiar” debido a su personaje. Al respecto, ella expresó que no le importa y que, a su modo, ella es muy peculiar y extraña. “Pienso que peculiar es, a menudo, una palabra por defecto para diferente. Lo único que ha sido duro es que me ubicó en un casillero bastante fuerte en términos de casting”, dijo.