abrió su cuenta de Instagram y fue una gran locura

No tiene Twitter, tampoco Facebook, ni siquiera LinkedIn. Aunque tampoco le hace falta: ella puede conocer a quienquiera y como quiera. Sin embargo, y sin que sirva de precedente, la actriz Julia Roberts abrió recientemente un perfil en Instagram. Ahora ya tiene el millón de seguidores.

Es ella quien está detrás de su cuenta; no es un perfil falso ni una fanpage hecha por seguidores. Es oficial porque tiene la marca de verificación azul que coloca la red para confirmarlo. Además, Roberts subió una foto de ella misma –aunque no una selfi, tan típico de esta red– sentada en una grama con short y un jersey donde se lee "love". Acompañó la foto solo con una palabra, "hello".

La actriz explicó en alguna ocasión que evita las redes sociales. "Es como el algodón de azúcar: parece atractivo e irresistible, pero acabas con los dedos pegajosos y dura solo un instante", comentaba en una entrevista con Marie Claire en 2013. Incluso afirma que jamás ha tecleado su nombre en Google.