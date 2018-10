Galería: Arzobispo pide a beato Romero que "interceda" por Nicaragua

"Que (Romero) interceda por todos los países centroamericanos, por su patria querida, como es El Salvador, pero sin duda alguna, por nosotros también en este momento, para que podamos descubrir esos caminos, no de la violencia, no de la confrontación, no de las balas, sino desde el diálogo", dijo Brenes durante su homilía.



El arzobispo de la capital nicaragüense encabezó una misa ofrecida en la catedral, en homenaje al beato mártir Romero, horas antes de convertirse en santo.

Brenes explicó, durante la celebración, que el religioso salvadoreño "en su predicación desde el evangelio llamaba a apartar las armas, apartar toda acción de violencia por respeto a las personas".



A la ceremonia religiosa, que estuvo presidida por una imagen de gran tamaño del religioso salvadoreño, asistieron más de un centenar de devotos de Romero, en su mayoría ataviados con camisetas y fotos del mártir.

Brenes, además de pedir a Romero su intercesión por el cese del conflicto en Nicaragua, agradeció al papa Francisco su canonización y la concesión de "esa gracia y ese don", porque el beato "es un punto de referencia en nuestras vidas, un punto de referencia muy cercano".



"Fue un sacerdote humilde y sencillo, un hombre cercano a los sencillos y a los humildes", manifestó el también cardenal al referirse a la figura de Romero, reconocido por ser una persona especialmente cercana a los pobres y acérrimo defensor de los derechos humanos.

El arzobispo, quien insistió en el "ejemplo a seguir" que supone el mártir para los miembros de la Iglesia Católica, instó a los religiosos de América Latina a "dejarlo todo, cargar con la cruz y seguirlo a él (Romero)".



El papa Francisco declarará este 14 de octubre a Romero, conocido como "la voz de los sin voz" o "San Romero de América", en el Vaticano.

Romero, beatificado en mayo de 2015 en una multitudinaria misa, se caracterizó por denunciar constantemente en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos.

El religioso fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un escuadrón armado de la extrema derecha mientras oficiaba misa en la capilla del hospital de cáncer Divina Providencia de San Salvador, previo al estallido de la guerra civil salvadoreña.