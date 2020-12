Galería: Explosión en aeropuerto de Yemen deja al menos 22 muertos

Una enorme explosión sacudió el miércoles el aeropuerto en la ciudad de Adén, en el sur de Yemen, poco después de que allí aterrizó un avión que transportaba al gabinete recién formado, informaron funcionarios de seguridad. Por lo menos 22 personas perdieron la vida y 50 resultaron heridas. La fuente de la explosión no estaba clara de inmediato y de momento ningún grupo ha reivindicado el ataque. Imágenes tomadas por The Associated Press mostraron a varios miembros del gobierno desembarcando mientras la explosión sacudía el aeropuerto. Nadie a bordo del avión resultó herido, pero muchos ministros empezaron a correr hacia el avión o bajaron corriendo las escaleras, buscando refugio. Una columna de humo espeso se alzó sobre la zona, cerca del edificio de la terminal aeroportuaria.

