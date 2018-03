1.7 millones de niños mueren anualmente por contaminación: OMS

La contaminación mata a casi dos millones de niños al año, según la OMS https://t.co/RExF6svjkq pic.twitter.com/dDdfZt712r — CNN en Español (@CNNEE) 6 de marzo de 2017

La Organización Mundial de la Salud reveló este día un estudio en el que aseguran que cada año mueren 1.7 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo. Según la OMS, las causas incluyen agua contaminada, falta de saneamiento, malas prácticas higiénicas y contaminación interior y al aire libre, así como lesiones. El estudio fue retomado por varios medios de comunicación internacionales como CNN, The Guardian, BBC y Associated Press.El estudio destaca que las causas más frecuentes de muerte infantil son evitables a través de intervenciones que ya están disponibles en las comunidades más afectadas. Esas causas son diarrea, malaria y neumonía, que pueden ser prevenidas mejorando el acceso al agua potable y usando mosquiteros tratados con insecticidas y combustibles limpios para cocinar. “Un ambiente contaminado es un ambiente letal, particularmente para niños pequeños”, dijo Margaret Chan, directora general de la OMS, en una declaración tras la publicación del informe.“Sus órganos y sistemas inmunes en desarrollo y sus cuerpos y vías respiratorias pequeñas, los hacen especialmente vulnerables al aire sucio y al agua contaminada”, añadió Chan, detallan que los niños expuestos a la contaminación del aire en espacios interiores y exteriores, incluyendo el humo indirecto o tabaquismo pasivo, tienen más riesgo de sufrir neumonía durante su infancia, así como de sufrir enfermedades respiratorias crónicas durante el resto de sus vidas, dice el estudio.La OMS también destacó el aumento de riesgo de enfermedades del corazón, derrames cerebrales y cáncer ante la exposición constante a aire contaminado. Según la OMS, más del 90% de la población mundial respira un aire que viola los parámetros de calidad establecidos por la OMS. El informe también enumera las medidas que hay que tomar para eliminar esos factores de riesgo y así prevenir enfermedades y muertes.“Invertir en eliminar esos riesgos ambientales para la salud, así como invertir en mejorar la calidad del aire o usar combustibles limpios, resultará en beneficios masivos de salud”, dijo María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Determinantes Ambientales y Sociales de la Salud de la OMS, a una entrevista para la BBC. “Un ambiente contaminado castiga, sobre todo, la salud de nuestros niños”, añadió.El aumento de la basura electrónica y eléctrica también es una preocupación, según el informe. Si no se desecha correctamente, esa basura puede exponer a los niños a toxinas que pueden perjudicar su inteligencia y causar déficit de atención, daño en los pulmones y cáncer. Además, se calcula que el 44% de los casos de asma infantil en el mundo están relacionados con exposiciones medioambientales, según lo establecido en el informe.