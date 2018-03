8 cosas por las que Obama será recordado tras sus 8 años presidenciales

Lee también

“Sí pudimos; sí podemos”, declaró Barack Obama anoche en su último discurso como presidente de los Estados Unidos, siendo recibido por una ensordecedora ovación que clamaba “Cuatro años más”, a todo pulmón. Pero, ¿qué hace que Obama sea un presidente tan impactante en la opinión de los ciudadanos de EUA y de todo el mundo? Para responder a esa pregunta, medios internacionales como el Hufftington Post y la BBC Mundo han recopilado algunos de los hechos más relevantes de Obama, dentro de sus ocho años como máximo mandatario de EUA.Si por algo será recordado Brack Hussein Obama será por ser el primer presidente de ascendencia afroamericana en Estados Unidos. Obama ganó las elecciones de 2008 logrando una ventaja abrumadora de 356 votos electorales, siendo la victoria presidencial más aplastante desde la que obtuviera Bill Clinton en 1996, cuando consiguió 379 votos del Colegio Electoral. Con eso, Obama se convirtió en el primer presidente de color en llegar a la Casa Blanca."Esta noche, EUA ha lanzado un mensaje inequívoco: no importa cuánto tiempo haga falta, se ha hecho Justicia". De esta forma, el pasado 2 de mayo de 2011, Barack Obama anunció al mundo la muerte del que era considerado el "enemigo número 1" de Estados Unidos, Osama Bin Laden. Con esto, el gobierno demócrata de Obama alcanzaba un logro que los republicanos habían promovido a nombre de George W. Bush, pero nunca pudieron conseguir, dando un plus a Obama y promoviendo su nueva victoria electoral en 2012.El pasado 20 de marzo de 2016, Obama daría un golpe (aparentemente) final a la herencia histórica de la Guerra Fría al visitar Cuba, saludar a Raúl Castro, hermano del dictador cubano, Fidel Castro, y dar un mensaje de tolerancia al pueblo caribeño. “Quiero que sepan que estamos aquí para estrechar lazos amistosos con ustedes”, arrancó su discurso el mandatario estadounidense, donde dejó en claro que las relaciones comerciales serían reactivadas, así como también la interacción diplomática.La Ley de Protección al Paciente y de Cuidado de Salud, mejor conocido como "Obamacare”, fue lanzado a iniciativa del presidente saliente, Barack Obama, para extender seguro médico gratuito a millones de estadounidenses que carecían de un servicio similar. Esta medida ha dado cobertura médica a 20 millones de estadounidenses que no la tenían, ha impedido a las agencias de seguros rechazar a personas con condiciones médicas preexistentes o ha permitido a los jóvenes extender hasta los 26 años su cobertura en los seguros de sus padres.Las postales y fotografías junto a su esposa, Michelle Obama, hicieron de Barack Obama un presidente más humano, más enfático en el papel de la mujer dentro de la política mundial y, tal como afirmó la noche del pasado lunes en su discurso final, Michelle Obama encarnó a la perfección “un rol que no querías al principio, pero que supiste manejar con elegancia y categoría”. Acompañado en cada viaje de su cónyuge, Obama fue siempre un reflejo de un esposo de familia y proyectó a los medios una imagen de tener a su esposa siempre como primera asesora de sus decisiones.La política de Obama ha sido muy favorable a la protección al medio ambiente y ha propuesto nuevas regulaciones sobre plantas energéticas, fábricas y refinerías de petróleo en lo que ha sido un intento de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y para frenar el calentamiento global. La administración Obama ha ayudado a negociar el histórico acuerdo para combatir el cambio climático que 195 países firmaron durante el COP21 en París en diciembre de 2015. Un año más tarde, en agosto de 2016, el presidente declaró la mayor zona protegida del planeta, en una región al noreste de Hawái, su lugar de nacimiento. Su decisión multiplicó por cuatro el área del Monumento Nacional de Papahānaumokuākea, declarado en 2006 por George W. Bush, y que abarca en total más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de tierra y mar.Pete Souza es un fotoperiodista estadounidense, fotógrafo oficial de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama y Director de la Oficina de Fotografía de la Casa Blanca, quien publicó una serie de postales inéditas del día a día de los Obama en la residencia presidencial. En ellas se percibió la imagen de un Barack Obama jugando con sus hijas, siendo un esposo amoroso, saludando a la gente de la limpieza de la Casa Blanca y llevando a cabo su mejor forma para encestar dos puntos en un juego de basketball entre funcionarios estadounidenses. Estas fotos tuvieron un gran impacto en la opinión pública del mundo.Formuló uno de los Vines más retuiteados, impulsó fotografías “glamurosas” en instagram y facebook y tuvo un par de tweets con bastante interacción y con toques “frescos” y una esencia bastante millenial en su proyección en la red. Con esto, Obama también será recordado como el primer presidente de Estados Unidos en integrarse de manera completa en las redes sociales.