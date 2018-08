80 asistentes a velorio se intoxican con servicio de comida; hay nueve muertos y 42 enfermos de gravedad: Perú

Una tragedia que derivó en una tragedia mayor en Perú. Casi la mitad de los 200 habitantes de un pequeño pueblo peruano asistió a un velorio para despedir a un vecino y nueve personas murieron y 42 se enfermaron de gravedad tras consumir una cena con un tóxico aún no establecido.



"Enterramos a mi papá, salimos del cementerio y fuimos a comer lo que preparó la cocinera. Comimos caldo y adobo de res. Media hora después, las personas empezaron a convulsionar, a botar espuma y tener calambres", relató hoy a la radio RPP una de las hijas del difunto, que permanece hospitalizada.



Los hechos sucedieron la noche del lunes en el pueblo andino San José de Ushua, departamento de Ayacucho, en Perú, cuando, según las tradiciones de la zona, los vecinos se reunieron tras el entierro para recordar y honrar al fallecido.



"Estábamos en la casa del difunto y compartimos lo que ofrecieron como cena. Luego de consumir los alimentos, una de las hijas del difunto se sintió mal. Pensamos que era por la pena que sentía, pero luego otras personas continuaron así", contó una testigo al canal estatal TV Perú.



Más de 80 personas estaban presentes en el lugar, es decir, cerca de la mitad de los aproximadamente 200 habitantes que tiene ese distrito de la provincia de Paúcar del Sara Sara.

Incluso el alcalde de la localidad, Iván Villagómez, estuvo en el lugar, aunque él, a diferencia de su familia, no llegó a probar la comida y ahora llora la pérdida de su padre y su sobrino.



"El primer plato fue caldo y el segundo fue estofado de carne con ají (chile)", detalló Villagómez, cuyo hijo de 12 años está hospitalizado.



Según testigos, la comida fue servida hacia las 20:00 horas y cinco horas después ya eran nueve los muertos, mientras que otras decenas de personas eran llevadas por diversos medios a hospitales de la zona o incluso de la ciudad de Arequipa. En las últimas horas, algunos de los más graves llegaron a Lima en helicóptero.



"Fue terrible, desgarrador", comentó la testigo que habló para TV Perú.



Los cuerpos de las víctimas permanecen en la morgue para que sean analizados. Entretanto, la Fiscalía tomó muestras de la comida y las bebidas servidas para esclarecer las causas de la muerte.



Un grupo de afectados que se recupera en un hospital de Pauza -la capital de Páucar de Sara Sara- apuntan a que fue el ají lo que provocó la intoxicación. "Me eché tres cucharadas de ají verde. Otro señor comió (la cena) y no le echó ají y a él no le pasó nada", contó un paciente.



La ministra de Salud, Silvia Pessah, sostuvo en la radio RPP que según médicos de Pauza, la intoxicación se debió a "un componente que se llama organofosforados, o sea insecticida". Sin embargo, el diagnóstico aún no es definitivo.