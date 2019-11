¿A qué inmigrantes afecta nueva política de USCIS sobre “green card”?

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) señaló que ajusta su política sobre ajustes de estatus, relacionada con extranjeros con Residencia Permanente Condicional (CPR, por sus siglas en inglés).

La medida no aplica a todos los portadores de "green card" que tienen condicionada su estancia en los Estados Unidos, sino a casos en particular, cuando las circunstancias que les permitieron obtener ese beneficio migratorio no son las mismas.

"Clarifica cuándo USCIS puede ajustar el estatus de un extranjero cuyo estatus de Residente Permanente Condicional ha sido cancelado", indica la gencia en un comunicado con base en el memorando PA-2019-09. "Un juez de inmigración no necesita confirmar la cancelación del estatus CPR antes de que el extranjero pueda presentar una nueva solicitud de ajuste de estatus".

Esto se refiere a casos de extranjeros que contrajeron matrimonio con un estadounidense (nacido o naturalizado) o que obtuvieron la "green card" a través de la visa EB-5 o de inversor.

Para ahondar al respecto una portavoz de la agencia señaló que el universo de inmigrantes al que afectaría es mínimo, pero no dio un número aproximado.

Agrega que en el caso de los matrimonios, el extranjero obtiene la Residencia Permanente Legal después de dos años de esa unión legal. La portavoz indicó, por ejemplo, que si esa persona se divorcia antes del periodo reglamentario (los dos años) pierde los derechos adquiridos, es decir, ya no podría obtener su "green card" permanente.

Esa persona podría aplicar por otro beneficio si cumple con los requisitos correspondientes, como volver a casarse. La portavoz no clarificó si eso no resultaría en una presunción de sospecha de "matrimonio fraudulento" para el extranjero que se vuelve a casar. Señaló que cada caso es distinto y los oficiales de USCIS revisarán el proceso correspondiente.

Lo mismo ocurriría con aquellos con visa EB-5, particularmente cónyuges y descendientes que obtienen el beneficio con base en el peticionario principal (el inversionista), ya que para obtener la Residencia Permanente, deben mantener la condicionante original o aplicar bajo otras circunstancias y requisitos para un beneficio migratorio.

"USCIS puede ajustar el estatus del extranjero si su estatus CPR ha sido cancelado", acota la agencia, pero señala:

Solamente si el extranjero tiene una nueva base para el ajuste de estatus

Es elegible de otra manera para ajustar su estatus

USCIS tiene jurisdicción sobre la solicitud de ajuste de estatus

Cabe aclarar, el tiempo transcurrido en el estatus de residencia condicionada que ha sido cancelada o terminada, no contará para aplicar por otro beneficio ni para la naturalización.

En pocas palabras, estos extranjero deberán empezar de cero sus procesos de protección migratoria. La medida aplicará a partir del 21 de noviembre.

Se recomienda solicitar la orientación de un abogado antes de aplicar por cualquier beneficio ante USCIS.



