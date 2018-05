"¿A quién saluda Maduro?", el video viral del que todos hablan

Varios opositores al régimen de Nicolás Maduro retwittearon el video ayer domingo luego de las polémicas elecciones en Venezuela. En los posteos, acusan al presidente Maduro de simular saludar a una gran audiencia cuando en las imágenes (de muy mala calidad) no se ve público. Incluso, varios medios locales e internacionales se hicieron eco del video.

De frente lo filmaba el canal oficial como saludaba a los "miles" d seguidores... d costado alguien sin querer mostraba la farza.. NO HABÍA NADIE...

Maduro también gana en la Antártida diría La Tilinga.. pic.twitter.com/d8URvtz433 — Te Cabio (@pirocratica) 20 de mayo de 2018

Pero ¿es así? ¿el video es real? Por lo pronto el video fue grabado el domingo y por un equipo cercano a Maduro según se puede apreciar en una foto de AFP. En la imagen se ve al presidente venezolano (de frente) con su comitiva en el patio de la polémica. Lo acompañan también dos profesionales que registran visualmente la recorrida de Maduro. Cualquiera de los dos pudo haber registrado el video.

¿Entonces? ¿Saluda o no Maduro a sus seguidores? Por lo pronto el principal problema es la calidad de las imágenes. Subidas a redes sociales, en ellas no se distingue bien si hay público o no. Claramente en la cancha de deportes cercana a Maduro no hay nadie. Algo que sería lógico, porque los centros de votación están cerrados al público salvo en los circuitos habilitados para el sufragio. Pero perfectamente podría haber gente detrás, donde termina el predio cercado. O no. En el video no se puede apreciar si eso es así.

Sin embargo en una foto subida por el equipo de prensa del gobierno venezolano y por el propio Nicolás Maduro se puede ver la misma imagen, y en el cerco sí se puede apreciar público.

El Pueblo de Venezuela cree en la democracia, ¡todos a votar! Quedan pocos minutos pero todavía alcanzan a llegar a los lugares de votación. Hoy se decide el futuro de los próximos 30 años de la Patria. #VotaPorVenezuela #TodosAlRematePerfecto pic.twitter.com/KdIC7bY8K3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 de mayo de 2018