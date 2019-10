AMLO apoya decisión de liberar al hijo de "El Chapo" porque "estaban en riesgo muchos seres humanos" y dice que "no es un fracaso"

Getty Images

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que respaldaba la decisión de su gabinete de seguridad de dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán Loera.

"Tomaron decisiones que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación" dijo el mandatario mexicano en su tradicional rueda de prensa de las mañanas.

"Estaban en riesgo muchos seres humanos. No se trata de masacres . No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas", dijo a los periodistas.

Por lo que se conoce, Ovidio Guzmán estuvo brevemente en manos de elementos de la policía y el ejército en la ciudad de Culiacán, quienes lo dejaron libertad luego del asedio de comando armados y de diversos ataques que se produjeron en la capital de Sinaloa.

El hijo de "El Chapo" Guzmán había sido detenido para cumplir una orden de aprehensión girada por un juez como parte de un proceso para extraditarlo a Estados Unidos.

Sin embargo tras la captura "hubo una reacción muy violenta, se puso en riesgo la vida de muchas personas". En ese marco se tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán.

López Obrador dijo que el hecho no afecta la imagen de su gobierno ni tampoco envía una señal de debilidad.

"No se puede apagar el fuego con el fuego" insistió. "No queremos muertos, no queremos la guerra" como hicieron otros gobiernos, insistió. "La estrategia anterior convirtió al país en un cementerio".

No hay fracaso

En el encuentro con periodistas, realizado en Oaxaca en el sureste del país, López Obrador defendió la estrategia de seguridad de su gobierno.

Dijo que la liberación de Ovidio Guzmán no deja sin protección a los ciudadanos , como se le cuestionó en la conferencia de prensa. "Al contrario, esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos".

Tampoco significa un fracaso. "Es una exageración, eso quisieran los conservadores" insistió. Tampoco fortalece a los grupos de delincuencia organizad a donde participa Guzmán López".

"Hicieron bien los mandos que tomaron esa decisión" insistió. Lo más importante es que no haya muertos".

Los detalles sobre la operación que desató una intensa jornada de violencia en Culiacán se conocerá en una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.

