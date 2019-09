AMLO se pone playera por Ayotzinapa, se cumplen 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes

A cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural "Isidro Burgos", el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó a la conferencia mañanera portando una playera gris con la leyenda: "Ayotzinapa. 5 años. Yo con la verdad".

López Obrador dijo que fueron los padres de los 43 normalistas desaparecidos desde el 2014 quienes se la obsequiaron y le pidieron que se la pusiera para expresar su apoyo para esclarecer el caso Ayotzinapa.

“Ellos me dieron esta playera de apoyo y me la puse, me pidieron que me la pusiera”, comentó el mandatario en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

AMLO aseguró que una de las prioridades de su gobierno es encontrar a los 43 normalistas, que desaparecieron la noche del 26 de septiembre, evento conocido como "La noche de Iguala".

Aseguro que su gobierno no ha habido ninguna limitante en la investigación del caso.

"Ofrecí en la última entrevista que sostuvimos con los padres que me iba a poner esta playera y estoy cumpliendo con esto, ellos me entregaron esta playera y me pidieron que me la pusiera", dijo.

"No ha habido ninguna limitante, no hay impunidad para nadie. Espero que se tengan pronto resultados porque se están atendiendo las cosas bien, se está trabajando de manera profesional", indicó el mandatario.

En tanto el Subsecretario de derechos humanos de Segob, Alejandro Encinas, y el Fiscal para el caso Iguala, Omar Gómez, presentaron un informe de avances en la indagatoria.

Encinas indicó que hoy se presentará un documental en diversos canales de televisión abierta.

El audiovisual incluye imágenes del presidente con los padres de los normalistas en las escaleras de Palacio Nacional, desde donde pasaron lista a los 43 y entrevistas a familiares de las víctimas.

Asimismo, hizo un recuento de todas las reuniones que han sostenido con funcionarios, exfuncionarios y hasta el presidente de la Corte como parte de la indagatoria.

El funcionario de Segob reiteró que en la última reunión con el titular de la FGR se acordó avanzar en un replanteamiento integral de la investigación para subsanar todas las fallas que tuvo la indagatoria realizada en el Gobierno de Peña Nieto.



