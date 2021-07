Accidente de avión militar en Filipinas deja al menos 29 muertos

Al menos 29 personas murieron luego de que un avión de la Fuerza Aérea de Filipinas se estrellara en el sur del país este domingo.

Más de 40 personas han sido rescatadas de los restos en llamas y trasladadas al hospital, señaló el jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, Cirilito Sobejana.

Se informó que el avión, un Hércules C-130, intentaba aterrizar en Jolo, en la provincia de Sulu, cuando se salió de la pista.

LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7