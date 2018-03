Aconsejan encriptar teléfonos en frontera

Lee también

Las personas que vayan a cruzar una frontera de Estados Unidos deben haber encriptado el contenido de teléfonos o computadoras si quieren salvaguardar su privacidad, ya que de nada vale oponerse a una petición de los agentes fronterizos para revisarlos, según los defensores de los derechos ciudadanos.El Gobierno de Estados Unidos sostiene que las protecciones legales que prohíben las inspecciones sin orden judicial no se aplican en las fronteras, y aunque los grupos ciudadanos no están de acuerdo, los agentes fronterizos pueden acceder a teléfonos o computadoras, según la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).El abogado de la ACLU Nathan Wessler aseguró a Efe que las personas a las que le preocupe que los agentes fronterizos revisen sus aparatos electrónicos por motivos de privacidad, la mejor opción es encriptar y proteger con contraseñas su contenido, así como limitar la cantidad de datos y dispositivos con los que se viaje.Entre otras precauciones, Wessler también recomendó almacenar datos y fotografías confidenciales en una cuenta segura en la nube, ya que no existe ninguna norma sobre si los agentes pueden inspeccionar datos en la nube, dijo.La Oficina de Aduanas ha incrementado en los últimos dos años sus peticiones a viajeros para acceder a sus teléfonos.Durante el año fiscal 2016, un total de 23,877 viajeros fueron sujetos a requisas de sus dispositivos electrónicos, una cifra cinco veces mayor a la registrada en el ejercicio anterior, cuando fueron 4,764, aunque la CBP constató que se trata de un 0.0012 % de los 390 millones de entradas que se produjeron.Sin embargo, el abogado de ACLU alertó de que el estatus legal en el país puede influir en la resistencia que una persona puede oponer a desbloquear dar la contraseña de sus dispositivos.La CBP no puede negarle la entrada a un ciudadano estadounidense o a un residente permanente si se niega a cumplir la petición de acceder a su dispositivo, aunque sí puede demorar su ingreso e incautar sus aparatos para devolverlos semanas o meses después, advirtió el abogado.Por su parte, las personas con visados o los turistas corren el riesgo de que se les niegue la entrada al país si no acceden a dar acceso a las autoridades al contenido de sus dispositivos.Por eso la ACLU sugiere protegerse antes de tener molestias.