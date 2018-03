Adolescente destroza casa de su bisabuela y amenaza con golpearla por falta de Wifi

Lee también

La cadena informativa Deutsche Welle (DW) informó este día sobre el caso de un adolescente de 16 años, quien destrozó la casa de su bisabuela y amenazó con golpear a la anciana solo por no tener disponible la conexión Wifi en el lugar. El hecho sucedió el pasado viernes en la localidad de Weilerbach, en el oeste de Alemania.La mujer, de 78 años, había solicitado una conexión Wifi más rápida para el hogar que comparte con el joven desde hace más de 10 años. Sin embargo, la instalación se demoró y el hogar pasó tres días sin el servicio.Debido a esto, el joven explotó y comenzó a lanzar y golpear cosas y a destrozar las paredes con un martillo, mientras gritaba y amenazaba con golpear a la anciana si no lograba que el Wifi regresara. Al verse amenazaba, la mujer huyó el hogar y, ayudada por sus vecinos, llamó a la policía estatal, quienes pusieron al joven bajo control.El adolescente pasará 72 horas en prisión estatal por el delito de amenaza y agresión verbal y dao a la propiedad privada, aunque, por leyes alemanas, no podrá ser procesado más allá de desórdenes públicos.