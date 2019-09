Adolescente mató a toda su familia tras descubrir que su “madre” era en verdad su madrastra

El adolescente de 14 años que mató este lunes a cinco miembros de su familia en Elkmont, Alabama, había descubierto poco antes del asesinato que la mujer a la que llamaba mamá era en realidad su madrastra.

Daisy McCarty, una prima del asesino confeso dijó a Waff-TV que el menor se enteró la semana pasada de que Mary Sisk, de 35 años, no era su madre biológica. Por tanto, el niño también se dio cuenta que los tres hijos de Mary y John Sisk eran, por tanto, hermanos solo por parte paterna. McCarty añade también que el muchacho había estado el último año mostrando "síntomas problemáticos".

"Creo que (el niño) ha estado teniendo problemas", dijo la mujer a los periodistas. "No sé como nadie lo vio [...] Eso es lo que me molesta, porque lo habían visto pero no hicieron nada al respecto", criticó la prima. Según ella, los "problemas" no eran para nada banales. Habían visto al adolescente vandalizando y quemando animales vivos. Algunos psicólogos consideran esto último como un síntoma de transtorno de conducta.

Aunque la policía no ha confirmado los motivos del asesinato, fue después de la noticia familiar cuando el adolescente disparó contra su progenitor (de 38 años), su madrastra y los tres hijos del matrimonio, que tenían entre seis años y seis meses. Tres de los miembros de la familia muerieron en el acto, tras ser disparados con un arma al parecer ilegal. Los otros dos murieron poco después en un hospital cercano.

El joven confesó sus hechos ante el sheriff de Limestone, aunque en un principio principio dijo al servicio de emergencias 911 que había escuchado los disparos mientras estaba en el sótano de la casa. Cuando llegó la policía, el adolescente volvió a repetir la historia aunque los agentes encontraron inconsistencias en su relato, según contó el portavoz Stephen Young.

El adolescente continúa arrestado en un un centro juvenil y se enfrenta a cinco cargos de asesinato.

