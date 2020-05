Aerolíneas Argentinas lanzan un protocolo para reanudación de vuelos

La compañía Aerolíneas Argentinas, la firma de bandera del país suramericano, presentó ayer un protocolo sanitario que será aplicado "una vez regresen las operaciones regulares", las cuales permanecen suspendidas, en un principio, hasta el próximo 1 de septiembre, informaron fuentes de la entidad.

La aerolínea señaló en un comunicado que estos procedimientos se diseñaron siguiendo las recomendaciones de las autoridades, entre ellas el Ministerio de Salud argentino, la Organización Mundial de la Salud y la International Air Transport Association (IATA).

Sobre si habrá o no una limitación del número de pasajeros por vuelo, que el protocolo no especifica, la compañía aclaró que "por ahora no hay nada previsto o no está especificado", puesto que "todavía hay cuestiones que resolver" por parte de las autoridades nacionales.

En ese sentido, el protocolo presentado por Aerolíneas exhorta a los pasajeros -que deberán llevar mascarilla "en todo momento"- a llegar más temprano de lo habitual al aeropuerto, puesto que las medidas preventivas que se tomarán, como el control obligatorio de temperatura, "pueden requerir más tiempo para realizar el recorrido" dentro de la terminal.

Asimismo, solo podrán ingresar a la terminal quienes tengan un billete para volar, quedando prohibido el acceso de acompañantes al interior del recinto.

Respecto al check-in, tan sólo será necesario mostrar el DNI (cédula, identificación) y no hará falta entregar dicha documentación al personal de tráfico aéreo. La aerolínea también pide a los pasajeros que viajen "únicamente con un artículo personal a bordo", en aras de agilizar el embarque y minimizar los movimientos dentro del aeropuerto, permitiendo llevar a su vez dentro del equipaje de mano un alcohol en gel de hasta 100 ml.

A la hora del embarque, éste se realizará "por grupos reducidos y de las últimas filas hacia adelante", siendo los clientes que viajen en clase business o premium los últimos en embarcar.