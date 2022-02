Aerolíneas evalúan si mantienen vuelos con Ucrania, que promete mantener abierto el espacio aéreo en medio del aumento de la tensión

Varias aerolíneas evalúan si mantener sus vuelos con Ucrania a la luz del actual conflicto con Rusia, mientras la vía diplomática sigue adelante tal y como muestran las últimas declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, o la visita a Kiev del canciller alemán.



Las aerolíneas británicas, como British Airways (BA), no están fletando actualmente ningún vuelo a destinos en Ucrania a raíz de la crisis entre ese país y Rusia, afirmó este lunes el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Heappey.



"Hasta donde yo sé no hay aerolíneas británicas que estén ahora volando a Ucrania", dijo Heappey, quien recordó que la actual recomendación es "no viajen a Ucrania y, si es un ciudadano británico (que está) en Ucrania debería marcharse porque no tendremos oportunidad de dar más avisos".



Las aerolíneas del grupo Lufthansa mantienen, de momento, los vuelos a sus destinos en Ucrania, Kiev, Lviv y Odessa, aunque observan la situación muy de cerca.



Un portavoz de Lufthansa dijo a EFE que "la seguridad es la prioridad" para la compañía, que actualmente observa la evolución de la situación y que todas sus aerolíneas mantienen "el plan de volar a los destinos en Ucrania".



UCRANIA PROMETE MANTENER ABIERTO ESPACIO AÉREO



Ucrania prometió hoy mantener abierto su espacio aéreo en medio del aumento de la tensión por el temor a un ataque ruso inminente, que ha provocado que importantes aseguradoras avisaran a las aerolíneas ucranianas de que dejarán de asegurar aeronaves que sobrevuelen el país a partir del lunes.



"El espacio aéreo sobre Ucrania permanece abierto, el Estado está trabajando para prevenir riesgos para los transportistas aéreos", señaló este domingo el Ministerio de Infraestructura de Ucrania.



El Gobierno tuvo que reaccionar públicamente después de que la aerolínea ucraniana SkyUp afirmara que un vuelo que cubría la ruta entre Madeira y Kiev tuvo que aterrizar en Chisinau, capital de Moldavia, debido a que la empresa irlandesa propietaria del avión anunció la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo de Ucrania.

En un comunicado, explicó que el sábado "el arrendador (del avión), residente en Irlanda, informó a la aerolínea sobre la prohibición inmediata de entrada de la aeronave UR-SQO al espacio aéreo de Ucrania".La aerolínea de bajo coste confirmó además que "el 12 de febrero de 2022 las compañías de seguros más grandes del mundo informaron a las compañías aéreas ucranianas que dejarían de asegurar aeronaves para vuelos en el espacio aéreo ucraniano en un plazo de 48 horas"."Esta decisión está asociada con mayores riesgos de estallido de hostilidades", señaló en un segundo comunicado.Esta medida implica que los arrendadores exigen que los aviones deben regresar a la Unión Europea (UE) cuanto antes, dijo.El Gobierno ucraniano tuvo que celebrar hoy una reunión con representantes de la Oficina del Presidente de Ucrania, el Servicio Estatal de Aviación de Ucrania, UkSATSE, el Aeropuerto Internacional de Borispol y las aerolíneas ucranianas para calmar a las aerolíneas y buscar una solución.El Ejecutivo admitió que algunas compañías "tienen dificultades con las fluctuaciones de los mercados de seguros"."Como resultado de la reunión, se elaboró una solución para evitar un mayor agravamiento de la situación", indicó el Ministerio de Infraestructura.

HABLAN DE POSIBLE ACUERDO



Lavrov informó hoy al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de que hay posibilidades de un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre "asuntos clave" de las garantías de seguridad que demanda Moscú, y anunció que continuarán los contactos.



Rusia seguirá buscando respuestas a los problemas de seguridad en Europa, precisó.



Mientras, sobrevuela la idea de si Ucrania estaría dispuesta a renunciar a entrar en la OTAN sobrevuela, una hipótesis que Moscú vería con buenos ojos y que Kiev rechaza.



Así, la Presidencia ucraniana recordó hoy que la vía euroatlántica para que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN está consagrada en la Constitución del país y es una prioridad "incondicional", después de unas polémicas declaraciones del embajador ucraniano ante el Reino Unido.



Sergii Nykyforov, el portavoz del presidente, Volodímir Zelenski, afirmó a la agencia ucraniana UNIAN que "el camino euroatlántico sigue siendo una prioridad incondicional" para Ucrania.



En unas declaraciones a la BBC, el embajador ucraniano ante el Reino Unido, Vadym Prystaiko, indicó que su país sería "flexible" sobre su objetivo de sumarse a la alianza militar occidental y recalcó que Ucrania es un país "responsable", después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazase con un conflicto armado si eso llegase a concretarse.



A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, dijo al mismo medio que las palabras del embajador "han sido sacadas de contexto".



Pero esas palabras han llegado al Kremlin, para el cual el hipotético rechazo de Ucrania a la idea de ingresar en la OTAN ayudaría a Occidente a responder de una forma "sustancial" a las preocupaciones de seguridad rusas.



"Por supuesto, de alguna manera el rechazo confirmado de Ucrania a la idea de unirse a la OTAN sería un paso que contribuiría significativamente a formular una respuesta más sustancial a las preocupaciones rusas", el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



El portavoz del Kremlin señaló que Kiev ha pedido al embajador que aclare sus palabras, por lo que "es poco probable que esta (declaración) pueda considerarse como un hecho consumado".



Rusia y Bielorrusia llevan a cabo desde hace días unos importante ejercicios militares y Moscú tiene desplegados más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania.



A este respecto, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que decidirá pronto con el ruso Vladímir Putin cuándo retirar las tropas rusas de la frontera con Ucrania, pero reiteró que esto sucederá solo cuando hayan finalizado los ejercicios militares conjuntos, el próximo día 20.

El canciller alemán, Olaf Scholz, traslada hoy a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, la solidaridad y el apoyo de Berlín antes de viajar el martes a Moscú para exigir al Kremlin una "urgente señal" de desescalada."De camino a Ucrania. Hoy en Kiev y mañana en Moscú mantendré conversaciones sobre la seria situación en la frontera con Ucrania. Es importante para mí expresar en Kiev nuestra continuada solidaridad y apoyo", señaló el mandatario en su cuenta oficial de Twitter antes de subir al avión."De Moscú esperamos una urgente señal de desescalada", recalcó Scholz, quien se reunirá mañana también con el presidente ruso, Vladímir Putin.Otro gran actor internacional, China pidió este lunes "a todas las partes implicadas" que sean "racionales" y "eviten acciones que hagan aumentar las tensiones" en Ucrania.El portavoz de Exteriores chino Wang Wenbin indicó en rueda de prensa que China está "siguiendo de cerca la situación" pero que la embajada y los consulados del país asiático en Ucrania "funcionan con normalidad".Sobre de la posición de China el portavoz reiteró que para resolver el problema ucraniano "es necesario volver al punto de partida del acuerdo Minsk-2, que cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".Por su parte, Irán se ofreció este lunes para acoger conversaciones entre Ucrania y Rusia, al tiempo que pidió a sus ciudadanos en suelo ucraniano que estén preparados para una posible situación de emergencia.“Llamamos a Rusia y Ucrania a que mantengan conversaciones pacíficas. Expresamos nuestra disposición para acoger conversaciones entre los dos Gobiernos”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade.El precio del barril del petróleo Brent para entrega en abril alcanzó en el mercado de futuros de Londres los 95,57 dólares, un ascenso del 1,15 % respecto del cierre del pasado viernes.La escalada de la tensión por la posible incursión militar de Rusia en territorio ucraniano ha disparado el precio del petróleo ante el temor de problemas en el suministro global de crudo, según expertos.Una eventual invasión podría alterar los suministros de petróleo y daría paso a sanciones contra Rusia por parte de Occidente, como medida de represalia.Marruecos repatriará a sus nacionales de Ucrania en un vuelo que operará mañana martes de madrugada ante la probabilidad de una invasión rusa y la creciente tensión de los últimos días.Varios países, entre los que figuran España, Japón, Israel, EE.UU., Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca e Italia, han pedido a sus nacionales que salgan del país.Grecia también pidió hoy a sus ciudadanos en Ucrania que “salgan del país inmediatamente” ante la probabilidad de una invasión rusa y la creciente tensión de los últimos días.Por su parte, Corea del Sur planea evacuar a todos sus ciudadanos de Ucrania en los próximos dos días ante el temor a que pueda producirse una invasión militar rusa.