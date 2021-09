Afganistán: "El Talibán mató a mi hermano por proteger a mi familia"

BBC Saba se fue de Afganistán hace unos 20 años.

Mientras veía cómo el país en el que creció se hundía en el caos, Saba recibió la llamada que tanto temía.

Su familia le informó que los talibanes estaban tratando de quemar su casa y preguntaban por su hermano.

Ninguna experiencia previa podría haberlo preparado para lo que sucedería a continuación.

Saba, quien vive en Londres, abandonó Afganistán hace dos décadas para escapar del régimen talibán.

Pero su familia se quedó allí y comenzó una nueva vida después de que los talibanes fueran depuestos en la guerra de Afganistán.

El hermano de Saba encontró un trabajo que lo convirtió en un objetivo de los talibanes tras la caída de Kabul, la capital afgana, a manos del grupo extremista.

"Pensaron que tenía dinero y un arma escondida", afirma Saba.

Reuters Saba dice que su familia ha ido al aeropuerto "todos los días" para tratar de huir de los talibanes.

Desde que los talibanes recuperaron el control de Afganistán, su familia fue al aeropuerto de Kabul "todos los días" para intentar huir del país. No lo han conseguido.

Lo mataron "frente a mi mamá"

Hace unos días, los talibanes fueron a la casa de sus padres por la noche, según dice, y preguntaron por su hermano mayor, que se había escondido para proteger a su familia.

"Quemaron la casa buscándolo, pero la registraron y no pudieron encontrarlo", relata.

Luego, los talibanes agarraron a otro hermano y lo mataron.

"Frente a mi mamá y frente a los niños mataron a mi hermano menor".

"Volveremos y mataremos a un niño"

Imágenes vistas por la BBC muestran a un hombre muerto cubierto de heridas.

"Lo mataron de una forma muy mala. No se puede matar a nadie así", lamenta Saba.

"Los talibanes dijeron 'si no nos das a tu hermano, volveremos y mataremos a un niño cada vez hasta que nos lo digas'".

Escondido fuera de la vista de los soldados talibanes, el sobrino de Saba logró capturar con una cámara lo que estaba sucediendo.

"Tengo una foto que me enviaron", asegura Saba.

"Me dijo: 'por favor, necesitamos tu ayuda y la del gobierno de Reino Unido para lograr emigrar'".

A pocas horas del asesinato, la cuñada de Saba dio a luz "a un niño que ahora crecerá sin padre".

Los hijos pequeños de su hermano se quedaron sin padre y viven aterrorizados.

Desde entonces, toda la familia permanece escondida. "Ni siquiera yo sé dónde está", confiesa Saba.

"No he dormido, ya no tengo sueño. Necesitamos ayuda".

"Un millón de afganos deben estar en la misma situación".

Se han omitido o cambiado detalles para proteger la identidad de la familia de Saba.

