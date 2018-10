Agencias no reciben órdenes de recortar cooperación a Centroamérica

Las agencias del Gobierno estadounidense aseguraron que no han recibido órdenes de tomar acción alguna contra países centroamericanos, a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de suspender esa asistencia por la falta de medidas contra una caravana de migrantes que busca atravesar México y buscar refugio en Estados Unidos.

Funcionarios de la Casa Blanca no pudieron proporcionar una explicación sobre las amenazas del mandatario, las cuales reflejan su aparente frustración con la Caravana de Migrantes y su determinación para que redunde en ventajas electorales para los republicanos.

Las agencias federales indicaron que no recibieron instrucciones relacionadas con la declaración del presidente, quien intenta que la inmigración ilegal sea un tema destacado en las elecciones legislativas del próximo mes.

Trump declaró el lunes que Washington comenzará a recortar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador, a los que acusó de no detener a miles de migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

Si el mandatario cumpliera su amenaza de poner fin o reducir significativamente la ayuda estadounidense, eso podría empeorar la pobreza y la violencia, factores que fomentan la migración contra la cual protesta, dijeron sus críticos.

Los tres países recibieron aproximadamente $500 millones de Estados Unidos en el año fiscal 2017, dinero que se utiliza para financiar programas que promueven el desarrollo económico y la educación, así como la democracia y el respeto a los derechos humanos, entre otros asuntos.

Hasta el momento no estaba claro cuánto dinero espera recortar Trump.

Tiempos electorales

Trump afirmó que en la caravana hay personas del Oriente Medio. Periodistas de The Associated Press que viajan con la caravana desde hace más de una semana han hablado con hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, pero no han visto ni a una sola persona de Oriente Medio. Lo que sí es evidente es que más centroamericanos siguen uniéndose.

Los tuits de Trump representan su intento más reciente para llevar la política migratoria a los reflectores nacionales antes de las elecciones de noviembre.

Desde hace meses, Trump ha tratado de emplear la ayuda estadounidense al extranjero como una herramienta de presión, amenazando con retener el apoyo humanitario y de otro tipo a los "enemigos de Estados Unidos" y utilizándola para doblegar a gobiernos extranjeros para que hagan lo que él desea.

"Guatemala, Honduras y El Salvador fueron incapaces de evitar que la gente salga de su país y venga ilegalmente a Estados Unidos. Ahora empezaremos a recortar, o a reducir sustancialmente, la ayuda extranjera masiva que solemos darles", escribió.

Posteriormente, ya en la Casa Blanca, agregó: "Hemos estando dando tanto dinero a tantos países durante tanto tiempo que no es justo y no es bueno".

Funciones separadas

"El Congreso, no el presidente, tiene el poder de la bolsa, y mis colegas y yo no nos quedaremos de brazos cruzados mientras esta administración ignora la intención del Congreso. Mi oficina se ha comunicado con la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, que está legalmente autorizada para realizar un seguimiento de los actos de incautación, para garantizar que el presidente no infrinja la Ley de Control de Embargo", sentenció en un comunicado de prensa Elliot Engel, el miembro de más alto rango en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Engel también observó que por la situación de violencia en Centroamérica, es necesario hacer lo contrario a lo que propone el presidente.

"Una vez más, la política del presidente Trump hacia América Latina solo empeorará las cosas", dijo el demócrata.

"Venezuela paga"

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró ayer que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le dijo que la Caravana de Migrantes que se dirige al país estadounidense ha sido financiada por el Gobierno de Venezuela.

"El presidente de Honduras me dijo que (la caravana) fue organizada por grupos de izquierda hondureños, financiada por Venezuela y enviada al norte para desafiar nuestra soberanía y nuestra frontera", afirmó Pence en una conferencia patrocinada por el diario The Washington Post.

El vicepresidente subrayó que el Ejecutivo hará todo lo que esté en su poder para evitar que se "viole" la frontera sur del país.

En este sentido, Pence recordó que tanto él como Trump han contactado con los presidentes de Honduras y Guatemala y han trabajado estrechamente con las autoridades mexicanas para tratar de frenar la caravana.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha advertido que los migrantes centroamericanos que conforman la comitiva que no se apeguen a la ley "difícilmente" podrán cumplir su objetivo de llegar a EUA o permanecer en el país azteca.