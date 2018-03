Agotan existencias de nueva consola de Nintendo en su lanzamiento

Lee también

Colas desde primera hora de la mañana y existencias agotadas protagonizaron hoy el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, Switch, que ha disparado también las acciones de la compañía.Este gran lanzamiento, para el que Nintendo distribuirá dos millones de unidades en Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá y Europa, llega después de que los aficionados colapsaran la tienda "online" de Nintendo el primer día de reservas el pasado mes de enero.Cientos de personas se congregaron a las puertas de grandes establecimientos en Tokio para recibir a la nueva consola, cuyas existencias se agotaron al poco tiempo de salir a la venta en algunas tiendas, según los medios nipones.Se trata de la primera consola que Nintendo pone a la venta desde el lanzamiento en 2012 de la Wii U, de la que se han vendido unos 14 millones de unidades.La expectación por Switch ha llegado también al parqué tokiota, donde las acciones de Nintendo subían un 3,41 por ciento al descanso de media sesión.Sin embargo, el escepticismo inicial cuando se anunció el precio en Japón -29.980 yenes (245 euros/264 dólares)- y las características de la consola el pasado 13 de enero provocaron una fuerte caída de las acciones de la compañía con sede en Kioto.Switch funciona como consola doméstica cuando se conecta al televisor mediante una base (o "dock"), pero también como dispositivo portátil una vez se separa de ella.Con este concepto híbrido, el jugador puede comenzar una partida en la pantalla del televisor y continuarla en la calle con solo separar la consola de su base.Además de Switch, también se pusieron hoy a la venta veinte juegos para la nueva consola, entre los que se incluye el esperado "The Legend of Zelda: Breath of the wild".Tras el reciente éxito del videojuego para smartphones "Pokémon GO" y el lanzamiento de "Super Mario Run" en diciembre, Nintendo espera ahora revitalizar su negocio de consolas, en un mercado cada vez más competitivo.