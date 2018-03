Agreden a “garrotazos” a policías por una infracción [+Video]

Lee también

Una mujer identificada como Teresa “N” participó en una agresión a garrotazos contra un agente de Tránsito Municipal, cuando pretendían infraccionar a su hijo, un conductor de un vehículo del transporte público, aparentemente por conducir a exceso de velocidad.Aunque se manejó la versión de que la mujer es una presunta funcionaria del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, esa dependencia local no ha declarado nada al respecto, ni tampoco ha salido a decir si efectivamente se trata de una servidora pública.Los hechos ocurrieron el lunes, cuando dos agentes de Tránsito Municipal pidieron al conductor de vehículo del trasporte público que se detuviera, cuando circulaba sobre el Libramiento Norte, porque conducía a exceso de velocidad y ponía en peligro a la vida de los pasajeros.Cuando los agentes infraccionaban al conductor de la Urvan, de la ruta 91, con número de unidad 9106, el conductor del que se desconoce su identidad llamó por teléfono a su madre quien llegó a bordo de un vehículo Nissan con placas de Chiapas DSC 4720.La mujer inicialmente amenazó al agente de Tránsito Municipal, que registraba con su teléfono el incidente e incluso amenazó con demandarlo, para luego darle unos golpes.Pero las cosas no pararon ahí, ya que uno de los dos hombres que acompañaban a Teresa “N” sacó de la cajuela un garrote y procedió a golpear al oficial.El otro hombre que acompañaba a la señora retaba al oficial a los golpes: “Ahora hijo de tu pu... madre. Ahora con huevos…”El agente de Tránsito solo pedía que no le golpearan, mientras llamaba por su radio para pedir una patrulla del Mando Único al sitio.El comandante de la corporación, poco pudo hacer cuando el hombre con el palo procedió a golpear al oficial. “¡Señor, yo no estoy haciendo nada!”, clamaba el oficial, mientras el otro lo retaba a golpes.“Mande a traer la (Policía) Municipal”, suplicaba el oficial a su compañero, mientras suplicaba al hombre que llevaba el garrote que no se acercara: “Hey no me pegues güey”, pero el desconocido descargó su furia y en un momento que se retira, el otro oficial consigue sujetar el madero, para evitar que al agente que grababa no le siguieran golpeando.Fue hasta ese momento que el comandante del Mando Único consigue comunicarse con el oficial: “¿Cuál es tu A15 (ubicación)?” y es cuando el oficial que está herido piden que le manden a una patrulla de la Policía Municipal.Después los hombres que acompañaban a Teresa “N”, suben en la unidad, pero en un intento para evitar que se fueran de ahí, el oficial les dice que no se pueden mover del lugar, pero no le hacen caso.Antes el conductor de la combi enciende su unidad y se marcha del lugar a toda velocidad.