“Ahora me levanto más tarde”: Barack Obama durante su entrevista con el príncipe Harry

Reuters Exclusiva real: la primera entrevista de Barack Obama luego de dejar la presidencia de EE.UU. fue para el quinto en la línea de sucesión al trono británico.

La primera entrevista concedida por Barack Obama desde que dejó la presidencia de Estados Unidos estaba destinada a ser todo un acontecimiento.

Y el hecho de que su entrevistador fuera un miembro de familia real británica —el príncipe Harry— la hizo todavía más especial.

Obama conversó con Harry durante más de 40 minutos para el programa Today de la BBC, que tuvo al príncipe británico como editor invitado de su emisión de este 27 de diciembre.

El exmandatario habló de cómo ha cambiado su vida ahora que no estaba en la Casa Blanca , sus actuales proyectos y hasta de sus propósitos para el año que viene.

Y también lanzó una advertencia sobre los problemas generados por el uso "irresponsable" de internet , en lo que muchos han interpretado como una crítica a su sucesor.

Getty Images Obama le dejó la Casa Blanca a Donald Trump en enero de este año.

"No mencionó a Donald Trump por su nombre, pero su preocupación por el rumbo que está tomando EE.UU. se hizo evidente", resumió el corresponsal de la BBC en Washington Jon Sopel.

Pero Obama también encontró tiempo para confesar a quién elegiría entre LeBron James y Michael Jordan, Tina Turner y Aretha Franklin y responder —a su manera— a una pregunta sobre ropa interior .

A continuación un resumen de la entrevista. El intercambio completo (en inglés) está disponible como un podcast en la página del programa Today.

1. "Me levanto más tarde"

El príncipe, quien reconoció estar más acostumbrado a estar del otro lado de los micrófonos, inició la entrevista preguntándole a Obama cómo habían cambiado sus mañanas desde que no estaba en la Casa Blanca.

"Me levanto más tarde", fue lo primero que dijo el exmandatario. "Y es maravilloso poder tener control sobre tu día , de una forma que simplemente no puedes cuando eres presidente", reconoció.

AFP "Si me levanto y quiero pasar 45 minutos más hablando con Michelle y tomarme mi tiempo desayunando, puedo hacerlo. Y se siente genial", confesó Obama.

"Ahora cuando me levanto puedo tomar mis propias decisiones acerca de cómo quiero usar mi tiempo, sobre qué necesito hacer para impulsar las cosas que me importan profundamente, y eso por lo general es liberador", agregó el exmandatario.

Según Obama, sin embargo, "lo importante no ha cambiado" , pues todavía está profundamente comprometido con una serie de causas.

"Si bien no dispongo de las mismas herramientas que tenía como presidente —por ejemplo, ahora dependo más de la persuasión que de la legislación — muchas de las cosas que todavía me motivan e impulsan son las mismas", le dijo a la BBC.

2. "La presidencia da un tipo de satisfacción que es muy difícil de igualar"

Obama reconoció echar de menos algunas cosas de su antiguo puesto, empezando por la ausencia de problemas de tráfico.

"Antes era yo el que causaba los problemas de tráfico" , le recordó, en tono de broma, al príncipe Harry. Pero dijo sobre todo extrañar a su equipo de trabajo, así como el trabajo mismo.

Reuters Obama y Harry ya se habían encontrado varias veces en el pasado.

" Lo que haces a diario puede impactar a millones, a veces miles de millones de personas , así que tener a tu lado a gente súper enfocada, que está ahí por las razones correctas… Extraño eso. Y extraño el trabajo mismo, porque era fascinante y gratificante", agregó.

"Uno sabía que incluso si una política específica no funcionaba bien, al hacer bien el trabajo allá afuera había alguien (que estaba mejor), tal vez una madre preocupada por un hijo enfermo que ahora tiene un doctor… Ese tipo de satisfacción es difícil de igualar ".

3. "Michelle y yo no cambiamos fundamentalmente"

El príncipe Harry también se interesó por lo que pasaba por la cabeza de Obama el día de la toma de posesión de Donald Trump: "Lo primero que pasó por mi cabeza, sentado como estaba al lado de Michelle, era lo muy agradecido que estaba de que hubiera sido mi compañera durante todo ese proceso".

Reuters En la entrevista Obama estuvo lleno de elogios y palabras cariñosas para con Michelle.

Y, según Obama, ambos salieron de la Casa Blanca sintiéndose "intactos": "Hicimos el trabajo de una forma que preservó nuestra integridad y nos dejó completos, no cambiamos fundamentalmente , y eso generó una sensación satisfactoria".

"Ahora, todo eso se mezclaba con el trabajo que quedó sin hacer, con preocupaciones acerca del rumbo del país . Pero en general había un sentimiento de serenidad, más que lo que me esperaba".

4. "Nuestra suerte fue que nos volvimos famosos hasta los 40"

Obama explicó esta serenidad en parte por el hecho de que la pareja empezó a verse expuesta a la luz de los reflectores relativamente tarde.

"Siempre le dije a Michelle, y creo que ella estaba de acuerdo, que nuestra suerte fue que no nos volvimos famosos hasta que ya habíamos cumplido 40 (años)".

PA El hijo menor de la princesa Diana fue editor invitado de la edición del programa Today de este 27 de diciembre.

"Cuando fui electo al Senado y me convertí en una figura nacional ya era un adulto, estaba establecido, era un padre, había cambiado pañales. Así que aunque el proceso fue algo surrealista, porque pasó muy rápido , ya sabíamos quiénes éramos, en que creíamos y qué era importante " .

"Cuando me bajé de la rueda no se sentía como si mi identidad dependía del cargo: mi relación con mi familia, mis amigos, los valores que me importaban, se sentían bastante consistentes, así que no se sintió como una ruptura abrupta " .

5. "Ahora se siente como si me moviera en cámara lenta"

"Una de las cosas de dejar la presidencia fue que me di cuenta que mi vida estaba muy acelerada . De pronto todo se sentía, y todavía se siente, como si se moviera en cámara lenta".

Y, como ejemplo, contó que su abogado le había insistido una vez en la necesidad de reunirse con alguien "inmediatamente", pero se sorprendió cuando él le dijo "Ok, mañana".

"Él me dijo: ¡No, Se necesitan al menos dos semanas!' y yo le tuve que explicar que de donde yo venía 'inmediatamente' significaba que si no se hacía algo en media hora alguien podía morir ".

BBC Las cosas ahora van más lentas para los Obama.

"Hay un menor nivel de intensidad, y a veces eso significa que no sientes la misma carga de adrenalina, pero también significa que puedes pensar mejor ", reconoció Obama.

"Creo que ahora puedo enfocarme en problemas de largo plazo en una forma en la que como presidente no siempre puedes, porque parte del trabajo es responder a lo que tienes en frente".

"Y la posibilidad de enfocarse en el largo plazo es un gran lujo , que también te da la posibilidad de reflexionar y estudiar de una forma en que a veces como presidente no puedes".

6. "La clave es confiar en los jóvenes"

Tanto Obama como el príncipe Harry comparten un interés por empoderar a los jóvenes , por lo que el quinto en la línea de sucesión al trono británico le pidió consejos al respecto.

"Es algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo, porque si piensas en mi campaña en 2007-2008, tenías a este afroamericano, nacido en Hawái, llamado Barack Hussein Obama, que de alguna manera se convirtió en presidente (de EE.UU.). ¿Y cómo pasó?".

" Pasó fundamentalmente porque había jóvenes de 20, 23, 25 años que empezaron a visitar comunidades en las que a menudo nunca habían estado, y que creían en la posibilidad de un tipo de política diferente".

AFP Obama es un firme convencido del poder de las nuevas generaciones.

El expresidente estadounidense reconoce que los jóvenes no son perfectos y van a cometer errores, pero destaca que aportan "una energía" y una frescura "que no puede ser duplicada por alguien de mi edad, de 56 años".

"He visto el poder de estos jóvenes, y creo que la clave —y esto suena simplista, pero es verdad — es tener confianza en los jóvenes y darle a los jóvenes la capacidad para tomar decisiones y empujar sus propias organizaciones, darles la capacidad de salir a la realidad y cambiar el mundo".

Y el exmandatario dijo creer que muchas de las críticas hechas a los llamados millen n ials , en realidad refleja el sesgo "de aquellos que están cómodos con el poder tal y como se ejerce hoy en día".

7. "Uno de los riesgos de internet es terminar viviendo en realidades completamente diferentes"

Interrogado sobre si pudo haber hecho algo más como presidente para combatir problemas como el extremismo y las noticias falsas alimentadas por las redes sociales, Obama primero se declaró un defensor convencido de los méritos de la libertad de expresión.

"El reto es cómo encauzamos estas tecnologías de forma que permitan una multiplicidad de voces y una diversidad de opiniones, pero que no conduzca a una balcanización de nuestra sociedad ", declaró.

AFP "Crear una etiqueta de Twitter no basta para conseguir cambio social. Es una buena forma de crear conciencia, pero luego tienes que ir al terreno y hacer algo de verdad", dijo Obama.

En lugar de eso, insistió Obama, hay que tratar de que internet siga ayudando a encontrar cosas en común. "(Pero) no estoy seguro de que el gobierno pueda legislar sobre eso".

Obama no dudó en poner una importante cuota de responsabilidad sobre aquellos en posiciones de liderazgo , a los que invitó a "encontrar formas en las que recrear un espacio común en internet".

"Uno de los riesgos de internet es que la gente puede terminar viviendo en realidades completamente diferentes, pueden terminar confinadas a información que solo reafirme sus actuales prejuicios ".

Reuters Obama hizo un llamado a usar internet de forma responsable, en lo que muchos interpretaron como una crítica velada a Trump.

Y, para luchar contra ello, Obama cree que es clave lograr hacer que las comunidades virtuales hagan lo posible por salir al mundo real.

"Las redes sociales son una poderosa herramienta para que gente con intereses comunes se encuentre, se conozca y conecte, pero es importante desconectarse y encontrarse en un pub , reunirse en un lugar de culto, reunirse en un barrio y conocerse".

Su explicación: de esa forma es más fácil identificar cosas en común en medio de las diferencias.

"Pero también es más difícil ser insoportable y cruel en persona que anónimamente por interne t como lo es mucha gente", destacó.

8. "Todos los problemas que enfrentamos son solucionables"

El príncipe también le pidió a Obama que le diera a la gente una razón para ser más optimistas con relación al año que viene.

"No pienso en términos de un año, pero le puedo decir a la gente algo en lo que creo de verdad: si asumimos la responsabilidad de involucrarnos con nuestro destino, si participamos, denunciamos, trabajamos… entonces todos los problemas que enfrentamos son solucionables ".

BBC Durante la época navideña el programa Today acostumbra tener personalidades como editores invitados.

De hecho, según el exmandatario, si uno tuviera que elegir en un momento de la historia humana en el que nacer, muy probablemente elegiría el presente.

"La verdad es que el mundo es más saludable, más rico, mejor educado, más tolerante, más sofisticado y menos violento que en casi cualquier otro momento de la historia de la humanidad".

Pero, según Obama, eso no significa que uno puede quedarse de brazos cruzado y darlo por sentado.

"La historia no solo se mueve hacia adelante, también se mueve hacia atrás, hacia los lados, y nos toca a nosotros empujarla constantemente ".

E invitado por Harry a compartir su propósito de Año Nuevo, el exmandatario dijo no estar seguro de creer en estas. "La gente generalmente las rompe, pero creo en hacer todo lo posible para cada día trat ar de hacer las cosas mejor que el día anterior ".

9. "Lo siento, no contestamos ese tipo de respuesta"

El largo intercambió concluyó en tono jocoso con un rápido examen de las preferencias del mandatario, que incluyo el eterno debate entre calzoncillos ( briefs ) o pantaloncillos cortos ( boxers ).

"Lo siento, no contestamos ese tipo de respuesta", dijo Obama, quien sin embargo sí admitió preferir a Michae l Jordan por encima de LeBron James ("Es un tipo de Chicago") y Aretha Franklin por encima de Tina Turner.

AFP La afición de Obama por el baloncesto es bien conocida.

En medio de risas, el expresidente también admitió preferir a Harry por encima de su hermano, el príncipe William (al menos "ahorita mismo"), y la serie de televisión Suits por encima de The Good Wife.

"Muy buena respuesta", le dijo Harry, quien está comprometido con una de las actrices de la serie Suits, Meghan Markle.

Obama también confesó preferir a Rachel por encima de Mónica en lo que se refiere a personajes de la serie Friends y la película Titanic por encima de El Guardaespaldas.

Pero lo que 40 minutos de conversación con un miembro de la Casa Real británica no pudieron dilucidar fue a cuál de las hermanas Kardashian prefiere el antiguo inquilino de la Casa Blanca.

"Temo que en ese caso tengo que pasar", fue la respuesta de Obama.

