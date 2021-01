Airbnb cancela todas las reservas en Washington durante investidura de Biden

Washington, 13 ene (EFE).- La plataforma digital de alquileres vacacionales Airbnb anunció hoy la "cancelación" de todas las reservas en el área de Washington durante la semana de la ceremonia de investidura del presidente electo, Joe Biden, para evitar la llegada de grupos de odio a la capital estadounidense tras el reciente asalto al Capitolio.



"Hoy, en respuesta a las peticiones de varios funcionarios locales, estatales y federales para que la gente no viaje a Washington, D.C., estamos anunciando la cancelación de las reservas en el área de la ciudad e impediremos cualquier nueva reserva en el área de Washington", indicó la compañía en un comunicado de cara a la toma de posesión del próximo 20 de enero.



Washington se reforzará con más de 10.000 miembros de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad, mientras que la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, ha pedido al público que no asista a la celebración o se concentre en la explanada del National Mall por miedo a nuevos enfrentamientos.



"Seguiremos trabajando para asegurar que miembros de los grupos de odio no son parte de la comunidad de Airbnb", agregó.



La compañía con sede en San Francisco recalcó que ha identificado "numerosos individuos que o han sido asociados con conocidos grupos de odio o de otro modo han estado involucrados en las acciones criminales en el Capitolio, y han sido prohibidos de la plataforma".



Estados Unidos vive unos momentos de tensión política sin precedentes recientes a menos de una semana de que se lleve a cabo la ceremonia formal de traspaso de poder, prevista para el 20 de enero, en la que Biden asumirá la Presidencia.



La Cámara de Representantes de EE.UU. inició este miércoles su sesión en la que prevé votar por el nuevo juicio político contra el presidente Donald Trump tras el violento asalto al Capitolio del pasado miércoles de una turba de sus seguidores, en el que murieron cinco personas.

Lee también