Al menos 15 barcos están bloqueados por nave panameña atravesada en Canal de Suez

Al menos 15 barcos permanecen bloqueados este miércoles en el Canal de Suez a raíz del bloqueo de esta vía marítima por un portacontenedores panameño que se quedó cruzado a causa del mal tiempo y una tormenta de arena, según información de una empresa de logística y servicios marítimos.



"Quince barcos que debían transitar por el Canal quedaron bloqueados por el incidente y están esperando fondeados", indicó la firma Gulf Agency Company, con sede en Dubái.



El bloqueo se prolonga desde el martes por la mañana, cuando se atravesó el buque portacontenedores panameño Ever Given en el tramo sur del canal, según la autoridad gestora de esta vía marítima entre el mar Rojo y el Mediterráneo.



La nave "se ladeó en el kilómetro 151 del canal mientras lo cruzaba desde el sur procedente de China camino a Rotterdam", indicó en un comunicado el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, que aseguró que las unidades de rescate estaban trabajando para desatascar al embarcación.



Según la nota, el accidente se produjo "por la falta de visibilidad debido a las malas condiciones meteorológicas por una tormenta de polvo, en la que el viento alcanzó los 40 nudos, lo que dificultó la maniobrabilidad del barco y este se salió de su trayectoria".



El Ever Given tiene 400 metros de eslora, 59 de manga y una capacidad de 224.000 toneladas, según la nota.



En la operación para reabrir el tráfico del canal están trabajando ocho remolcadores, afirmó Rabie.



Egipto sufre esta semana una ola de mal tiempo con vientos y arena en suspensión, que dificulta la visibilidad y que ha afectado a otras actividades.



En 2015 este país árabe inauguró el Nuevo Canal de Suez para aumentar el tráfico y permitir el tránsito de embarcaciones de mayor calado, aunque la ampliación se efectuó en el tramo norte del paso artificial, donde se excavó una vía paralela a la ya existente.



A lo largo de 2020, 18.829 embarcaciones cruzaron el canal de Suez, con 1.170 millones de toneladas a bordo.



Gracias a este tráfico, Egipto ingresó el año pasado 5.610 millones de dólares (unos 4.700 millones de euros).

