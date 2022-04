Alemania confirma responsabilidad rusa de Bucha tras evaluación de imágenes

El Gobierno alemán ha evaluado imágenes de satélites no comerciales del suburbio ucraniano de Bucha que le permiten concluir que las ejecuciones de civiles que salieron a la luz durante el pasado fin de semana fueron cometidas por fuerzas rusas.

Un portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, explicó en una rueda de prensa ordinaria en Berlín que las imágenes fueron tomadas entre el 10 y el 18 de marzo de este año y que demuestran que los cadáveres de civiles hallados en la calle Jablonska estaban allí "por lo menos desde el 10 de marzo".

Hebestreit añadió que hay "indicios fehacientes" de que hubo unidades rusas desplegadas en la zona entre el 7 y el 30 de marzo y que éstas estuvieron implicadas "en el interrogatorio de prisioneros que luego fueron ejecutados".

"Los asesinatos deliberados por parte de unidades de las fuerzas armadas rusas son prueba de que el presidente ruso, Vladímir Putin, como comandante en jefe, como mínimo ha consentido que se produzcan violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra para alcanzar sus objetivos," afirmó el portavoz.

Agregó de que las afirmaciones de Moscú de que las imágenes de Bucha son un montaje o, según otra versión, de que las muertes no son obra del Ejército ruso "no se sostienen".

Hebestreit rehusó proporcionar más detalles sobre el proceso de evaluación y la procedencia de las imágenes por satélite, aunque aclaró que no se trataba de las mismas que analizó el diario estadounidense "The New York Times".

Tampoco quiso pronunciarse ante la pregunta de un periodista sobre si Putin debería responder ante el tribunal de La Haya por crímenes de guerra.

"Lo urgente ahora es alcanzar un alto el fuego en Ucrania, que el presidente ruso retire sus tropas y ponga fin de esta manera a los combates," comentó el portavoz, que señaló que el resto de cuestiones "se responderán después".

Las autoridades ucranianas han cifrado hasta ahora en torno a los 400 los muertos hallados en el suburbio al norte de Kiev, del que las tropas rusas se retiraron a finales del mes pasado, aunque las labores de búsqueda todavía continúan.

Según las imágenes difundidas por medios ucranianos e internacionales, los ejecutados visten ropas civiles y muchos de ellos presentan impactos de bala en la cabeza y tienen las manos atadas a la espalda.

De acuerdo con los testimonios de supervivientes, muchos hombres fueron ejecutados sencillamente por estar en edad militar, y las fuerzas rusas no les dejaron enterrar los cuerpos, que permanecieron en las calles durante semanas.

El canciller alemán, Olaf Scholz, y el Parlamento alemán, condenaron hoy sin paliativos lo que calificaron de "crímenes de guerra" cometidos contra la población civil.