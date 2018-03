Almagro le da un mes a Maduro para elecciones

Lee también

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió ayer la unidad de los países del hemisferio para dar un ultimátum al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que si no convoca a elecciones generales en un mes, se le suspenderá.“Si Venezuela no vuelve al camino democrático en un mes, debería ser suspendida de la OEA, como establece el artículo 21 (de la Carta Democrática Interamericana)”, escribe Almagro en un artículo de opinión publicado ayer por el diario The New York Times.El llamado de Almagro llega un día después de que 14 países americanos exigieron a Maduro en una declaración conjunta un calendario electoral y la liberación de los “presos políticos”.El documento indica que antes de la suspensión, que es “el último recurso”, deben “agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable”.Piden que se “establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”.El documento lo firman Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.En tanto, el presidente Maduro informó ayer que pidió ayuda a la ONU para “regularizar” el suministro de medicamentos en el país y para atender la crisis económica que atraviesa la nación, principalmente, por la caída en los precios del petróleo.“Le he pedido ayuda (...) para regularizar todo el tema de los medicamentos, Naciones Unidas tiene los planes más avanzados, completos en el mundo, para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica”, dijo Maduro.