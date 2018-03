Almagro pide elecciones inmediatas en Venezuela

Lee también

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió ayer la celebración inmediata de elecciones generales en Venezuela para que ese país transite de lo que calificó de “régimen autoritario” hacia la democracia. “Debería haber elecciones generales ahora mismo”, dijo Almagro durante una conferencia organizada por el Council of The Americas y el American Enterprise Institute.“Se necesita una elección para salir de un régimen autoritario”, agregó.The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana sin obtenerlo de inmediato.La oposición venezolana buscó infructuosamente celebrar en 2016 un referéndum para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro a la mitad de su período.Las próximas elecciones presidenciales están previstas para 2018 y los comicios en las gobernaciones fueron pospuestos en 2016 de manera indefinida.Los venezolanos padecen una aguda crisis política agravada por una inflación galopante y una severa escasez de alimentos e insumos básicos.Almagro también exhortó a los Estados miembros de la OEA a suspender a Venezuela de la organización.“Eso es lo que el sistema interamericano debería hacer: aplicar el artículo 20 de la Carta (Democrática). Deberíamos volver y admitir la realidad, llamarla por su nombre, un régimen autoritario, y actuar en consecuencia”.El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que establece los estándares democráticos acordados por los países del hemisferio en 2001, autoriza a cualquier Estado miembro o al secretario general a convocar al Consejo Permanente en caso de que “en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional”.