Amazon invita a sus empleados a renunciar y a crear empresas repartidoras de paquetes

Amazon, que trata de entregar sus paquetes cada vez más rápido, ha hecho una propuesta a sus empleados: Dejen su trabajo y les ayudaremos a abrir un negocio repartiendo mercancías de Amazon.

La oferta se anunció el lunes, dentro de los esfuerzos de la compañía por acelerar sus tiempos de entrega de dos días a uno para los suscriptores de su servicio Prime.

La empresa ve los nuevos incentivos como una forma de entregar más paquetes más deprisa. Amazon dijo que cubriría hasta 10,000 dólares en costes de apertura de las empresas a los empleados que sean aceptados en el programa y dejen sus trabajos.

También les pagará su salario de tres meses. La oferta está abierta a la mayoría de sus empleados a tiempo parcial y completo, incluidos trabajadores de almacén que empaquetan y envían los pedidos.

Los empleados de Whole Foods no pueden optar a estos incentivos. Amazon.com Inc., con sede en Seattle, declinó concretar cuántos empleados esperaba que aceptaran la oferta.

El programa forma parte de una iniciativa lanzada el año pasado que permite a cualquier persona abrir un negocio independiente de reparto de paquetes para Amazon.

Forma parte del plan de la compañía por estrechar su control sobre las entregas en lugar de depender de UPS, los servicios de correos y otros operadores.

En total se han creado más de 200 negocios de reparto de Amazon desde la apertura del programa el pasado junio, indicó John Felton, vicepresidente de reparto global.