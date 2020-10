Analistas: “Nayib Bukele está usando la democracia para desmantelarla”

El Wilson Center, uno de los tanques de pensamiento más importantes de Estados Unidos, celebró recientemente un seminario en línea en el que abordaron el estado de las libertades en El Salvador.

En el evento, denominado “Freedoms at Risk in El Salvador?”, participaron Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Miriam Kornblith, directora para América Latina y el Caribe del Centro Nacional para la Democracia, y Julia Preston, periodista de varios periódicos estadounidenses y exeditora del New York Times.

“Bukele se considera el único intérprete de la ley y la Constitución. Se quiere ejercer el poder con un control absoluto, hay indicios de absolutismo”.



Andreu Oliva, rector de la UCA

De acuerdo con el diario digital Infobae, los participantes coincidieron en señalar que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se está valiendo de la democracia “para desmantelarla”.

“Bukele se considera el único intérprete de la ley y la Constitución. Se han dado indicios de violación al Estado de derecho. Se está atentando contra la democracia y retrocediendo en los avances de estos últimos 25 años en El Salvador. Se quiere ejercer el poder con un control absoluto, hay indicios de absolutismo”, aseveró Oliva.

Kornblith indicó, por su parte, que la situación de autoritarismo del país está muy conectada con una tendencia global de decaimiento democrático, una “recesión democrática” en la que la ideología no juega un papel relevante, puesto que el “guión autoritario” es común tanto a las expresiones de derechas como a las de izquierdas. “Yo soy venezolana, y lo que el padre Andreu vio para El Salvador lo vi en Venezuela”, recordó.

“El guión autoritario es común tanto a las expresiones de derechas como las de izquierda. Hay un proceso de erosión de la democracia a partir de gobernantes electos”.



Miriam Kornblith, Centro Nacional para la Democracia

Aunque Preston coincidió en lo peligroso de la situación insistió en resaltar un aspecto positivo de la coyuntura: “La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, El Faro, Gato Encerrado... Los medios están unidos, y eso en América Latina es fundamental para el desarrollo de las instituciones democráticas”, sentenció.

Oliva agregó que hacer entender que el mal camino que está tomando Bukele es muy difícil en este momento, puesto que el mandatario goza de una popularidad importante, construida sobre el desencanto generado por los dos grandes partidos tradicionales: ARENA y el FMLN.

Además destacó que, en su opinión, Estados Unidos no parece estar demasiado preocupado por la deriva autoritaria de Bukele.

“Los medios están unidos, y eso en América Latina es fundamental para el desarrollo de las instituciones democráticas”.

Julia Preston, exeditora del New York Times

“Vamos rumbo a un ejercicio absolutista del poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Civil”, aseguró.

Programa

El evento fue organizado por el Programa Latinoamericano del Wilson Center. El programa busca brindar investigaciones e información a creadores de políticas públicas, líderes del sector privado, periodistas e intelectuales de la región y de Estados Unidos.