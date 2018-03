Ante amenazas de Trump, Peña Nieto ya no irá a la Casa Blanca

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el <a href="https://twitter.com/POTUS">@POTUS</a>.</p>— Enrique Peña Nieto (@EPN) <a href="https://twitter.com/EPN/status/824660333964824576">26 de enero de 2017</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/824616644370714627">26 de enero de 2017</a></blockquote>





Impacto en el peso mexicano



La tensiones entre los presidentes de la naciones en conflicto por la construcción del muro fronterizo, ideado por Trump, hicieron mella inmediatamente en la moneda mexicana.

Este jueves, el peso mexicano había caído un 0,8 %, hasta los 20,93 pesos por dólar, pero subió inmediatamente después de que el presidente Peña Nieto comunicara que no visitará a su homólogo estadounidense.

A mediodía, la divisa del país azteca se había depreciado luego que el nuevo mandatario estadounidense criticara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y amenazara con cancelar el encuentro su homólogo.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló hoy el viaje que iba a hacer a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, según anunció en su cuenta de Twitter."Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes", escribió Peña Nieto, después de que Trump afirmara que sería mejor cancelar el encuentro si México se negaba a pagar el muro que quiere construir."México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones", añadió Peña Nieto.La pasada noche el presidente mexicano todavía había dejado abierta la posibilidad de reunirse con Trump, a la espera de los resultados de gestiones que realizan dos de sus ministros en Washington.Pero Trump forzó la cancelación del viaje con su tuit de esta mañana. "Si México no quiere pagar por el muro que se necesita seriamente, sería mejor cancelar la próxima reunión", escribió Trump también en Twitter.La cancelación ocurre un día después de que Trump firmara una orden ejecutiva para iniciar la construcción del muro y mientras en México crecía la presión sobre Peña Nieto para que suspendiera la reunión, que iba a ser la primera entre ambos.