Antes de suicidarse, novio de influencer Gaby Petito dejó escrito que él la mató

Brian Laundrie, el novio de la joven Gabby Petito, hallada muerta en septiembre pasado en un reserva nacional de Wyoming (Estados Unidos), dejó escrito en un cuaderno, antes de quitarse la vida en Florida de un disparo, que él había matado a su prometida, según información divulgada este viernes por el FBI.



La libreta donde Laundrie, de 23 años, se responsabiliza de la muerte de Petito, de 22, fue encontrada cerca del cuerpo del joven, en el lugar donde se quitó la vida en octubre pasado de un tiro en la cabeza.



Los familiares de Petito, que se reunieron este jueves con el FBI en Tampa (costa oeste de Florida), emitieron un comunicado a través de su abogado en el afirman que "no tenían dudas" de que Laundrie asesinó a Petito.



Junto a los restos de Laundrie, que fueron encontrados en octubre pasado en un parque natural de Florida, las autoridades encontraron una mochila, un cuaderno de notas y una pistola.



No obstante, el FBI no detalla cuáles fueron las palabras específicas que escribió el joven en la libreta que confirman su responsabilidad por la muerte de Petito, ni los motivos.



"Todos los pasos lógicos de la investigación han concluido en este caso. La investigación no identificó a ninguna otra persona además de Brian Laundrie directamente involucrada en la trágica muerte de Gabby Petito", dijo hoy en un comunicado el agente especial a cargo de la División de Denver del FBI, Michael Schneider.



Petito y Laundrie viajaban por todo el país narrando su viaje en su camioneta en las redes sociales, antes de que Laundrie regresara a la casa de sus padres en North Port (Florida) sin ella el 1 de septiembre y luego desapareciera.



La investigación del FBI por la desaparición de Petito comenzó el 12 de septiembre, tras la denuncia de su desaparición por parte de la familia de la joven.



De inmediato, agentes del FBI y policías locales y estatales comenzaron su búsqueda en un área remota dentro del Grand Teton National Park y el Bridger-Teton National Forest, en Wyoming.



Una semana después, unos 20 días desde la última vez que se tuvo conocimiento de ella, un equipo de búsqueda localizó los restos de Petito en una zona donde la pareja había sido vista, en Spread Creek Camping Area, señala el comunicado al que tuvo acceso Efe.



La oficina forense concluyó en su examen pericial que Petito había muerto a causa de las lesiones "en la cabeza y el cuello causadas por un objeto contundente y por estrangulamiento".



Fue entonces que las primeras líneas de investigación apuntaron hacia Laundrie como "persona de interés" en este caso, ya que era la última persona que había visto con vida a su prometida.



El joven fue reportado como desaparecido el 17 de septiembre, luego de que sus padres dijeron que fue a hacer una caminata el 13 de septiembre y nunca regresó a casa.



Varios artículos que serían de Laundrie fueron hallados por los padres del joven, quienes habían informado que harían una búsqueda en un área de interés, el Myakkahatchee Creek Environmental Park, en la ciudad de North Port, donde viven.



El joven era prófugo de la Justicia por presunto fraude en el uso de una tarjeta bancaria de débito de la joven Petito entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, tras su desaparición.

