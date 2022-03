Arnold Schwarzenegger: el sentido mensaje del actor hacia Vladimir Putin y la población rusa por la invasión de Ucrania

En un sentido mensaje en video, el actor de Hollywood Arnold Schwarzenegger se dirigió a los ciudadanos rusos, a los soldados de ese país e incluso al presidente, Vladimir Putin.

En su discurso, Schwarzenegger -nacido en Austria y cuyo padre combatió en la Segunda Guerra Mundial- advirtió a los rusos que están recibiendo información errónea sobre el asalto de su país a Ucrania.

Dirigiéndose directamente a Putin, Schwarzenegger dijo: "Tú comenzaste esta guerra y puedes detenerla".

Su intervención, hablada en inglés y subtitulada tanto en ese idioma como en ruso, fue elogiada por los rusos que se oponen a la guerra en Ucrania.

Escribiendo en la aplicación Telegram, el político opositor Lev Shlosberg dijo que fue filmado con respeto hacia el pueblo ruso.

"Arnold Schwarzenegger tiene una habilidad única para hablar con cualquier persona con persuasión, respeto y en igualdad de condiciones. Ingenio, poder y justicia. Escucha. Piénsalo. Comprende", dijo Shlosberg.

También en Telegram, el periodista liberal Anton Orekh dijo que el mensaje no contenía "rusofobia".

"Somos parias en el mundo... Arnold es una de las pocas personas que se dirigió a los rusos no como orcos salvajes, sino como buenas personas que perdieron el rumbo", apuntó Orekh.

Rusia sostiene desde el comienzo de la invasión que es una "operación militar especial" para proteger a los ucranianos de habla rusa.

Pero en su video, Schwarzenegger dijo que el Kremlin les estaba mintiendo a los rusos cuando afirmó que la invasión tenía la intención de "desnazificar" a Ucrania.

"¿Desnazificar Ucrania? Esto no es cierto", señaló.

Ucrania no inició la guerra, pero "los que están en el poder en el Kremlin" sí lo hicieron, dijo.

A las 16:00 GMT de este viernes, el video había sido visto casi 27 millones de veces y retuiteado 346.000 veces.

Schwarzenegger es una de las pocas cuentas seguidas por las cuentas oficiales del Kremlin en Twitter en ruso e inglés.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV