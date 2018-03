Arrestan a profesora por mantener relaciones íntimas con alumnos menores de edad

Lee también

Cuando supo que la Policía de Lockhart, Texas, Estados Unidos, la buscaba para arrestarla, Sarah Fowlkes no dudo ni un instante y, ayer, se entregó a las autoridades del Departamento de Policía de Lockhart por cuenta propia, según informaron las cadenas informativas CBS News y CBS Austin, así como la televisora local de Texas, KEYE-TV.Fowlkes, de 27 años, era buscada por mantener una relación inapropiada con uno de sus alumnos, de 17 años de edad, de la Escuela Secundaria de dicho condado. La supuesta relación fue descubierta el pasado 10 de marzo, fecha en que comenzó la investigación y se interpuso la denuncia por parte de las autoridades de la escuela secundaria.Las autoridades determinaron que los alumnos implicados fueron tres en total y que todos presumían haber mantenido relaciones sexuales con su profesora. “Simplemente siento que una maestra debe saber hacerlo mucho mejor que una mujer cualquiera”, dijo uno de ellos.Los padres de los estudiantes dijeron a los noticieros locales que se sentían sorprendidos y decepcionados. Algunos de ellos, incluso, promovieron el caso en sus redes sociales, posteando fotografías de Fowlkes donde “advertían” a la sociedad sobre la “pervertidora de menores”.Por su parte, la Escuela Secundaria de Lokchart emitió un comunicado en el que se desligaban de todo apoyo hacia la profesora y pedían su condena respectiva. "Los padres de Lockhart nos confían a sus hijos todos los días y es algo que no tomamos a la ligera. La seguridad del estudiante es la prioridad más importante del distrito ", dijo el comunicado."Tan pronto como supimos del informe, actuamos rápidamente para involucrar a la policía y solicitar una investigación exhaustiva. El distrito no tolera y no tolerará ninguna comunicación o contacto inapropiado entre un maestro y un niño”, agregó. El distrito escolar dice que Fowlkes ha estado con el distrito desde 2014.Según la biografía de Fowlkes en el sitio web de la escuela secundaria, enseñó anatomía, fisiología y sistemas ambientales y obtuvo una Licenciatura en Ciencias en biología de la Universidad de St. Edward. La biografía también indica que ella enseñó previamente tercero y quinto grado en Plum Creek Elementary School en Lockhart.Por ahora, Fowlkes guarda prisión en el condado de Caldwell esperando a que comience el proceso judicial en su contra.