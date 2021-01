Asalto al Capitolio | "Fue desgarrador ver lo que estaba sucediendo": la opinión de algunos ciudadanos en Estados Unidos

AFP Muchos destacan que las fuerzas de seguridad respondieron de una manera más laxa en comparación con otras manifestaciones.

Las imágenes del asalto al edificio del Capitolio de Estados Unidos el miércoles sorprendieron al mundo, incluso a quienes especulaban que la salida del presidente Donald Trump no estaría exenta de obstáculos.

Aunque un puñado de republicanos manifestaron incluso sentirse orgullosos por lo ocurrido y por haber formado parte de la protesta, su visión representa solo la de una minoría.

La BBC conversó tanto con demócratas como con republicanos para conocer la opinión sobre los hechos de los ciudadanos de a pie.

Estos son algunos de sus testimonios.

BBC

Simon creció en Uganda durante la guerra civil y se hizo ciudadano estadounidense el año pasado. Estudiante de maestría y padre, Simon advierte que si bien las cosas pueden calmarse, "la democracia no está garantizada".

Estoy indignado pero no sorprendido. Anticipé que esto sucedería y que era cuestión de cuándo, no de si iba a suceder o no.

No pensé que pasaría en la capital. Este es el presidente cuya gente -desde el movimiento de justicia racial en el verano- dijo que estaba en favor de "la ley y el orden".

Así que la gente de la "ley y orden" irrumpió en el Capitolio y cambió la bandera estadounidense por la bandera de Trump.

La historia muestra que eso no ha sucedido en más de 200 años, y eso te dice lo peligroso que es este hombre.

En Uganda, en noviembre, cuando arrestaron a la oposición, la gente salió a las calles y les dispararon. Aquí, en el verano, el edificio del Capitolio estuvo protegido y desarticularon protestas pacíficas.

Está claro que (los simpatizantes de Trump) han estado organizándose, veíamos que esto iba a pasar, pero, de manera subconsciente, no pensábamos que las personas blancas podían ser una amenaza.

Esa es la forma de pensar de nuestro país y cómo lo veían las fuerzas del orden.

BBC

Taylor es una seguidora incondicional de Trump y recientemente viajó a Washington DC para un mitin a favor de Trump después de las elecciones. Fotógrafa de profesión, Taylorestá disgustada por los disturbios, pero cree en las afirmaciones sin fundamento de que los radicales de izquierda estuvieron detrás de la violencia.

Fue desgarrador ver lo que estaba sucediendo y el comportamiento de los manifestantes no es como el de la gente de Trump con la que yo he estado.

Si (estos actos de violencia) vinieron de algún conservador, entonces los condeno. No hay excusa para la violencia.

Esto no cambia mi apoyo a Trump. La gente que ama a Trump no va a cambiar, sin importar si consigue o no un segundo mandato.

Solo significa que vamos a aguantar hasta 2024 y esperamos que él se presente de nuevo o que sus hijos lo hagan.

Nuestro país se va a ir cuesta abajo en los próximos cuatro años si Biden asume el cargo. De hecho me estoy mudando hoy mismo de la ciudad a los suburbios de un condado republicano porque tengo miedo de que los condados demócratas acaben bajo la presidencia de Biden.

Vamos a catapultarnos hacia el socialismo y el comunismo. Estoy preocupada por el futuro del país, pero independientemente de quién asuma el cargo, tenemos mucho que sanar.

Espero que todos podamos encontrar nuestra humanidad común y abrazarnos cuando todo esto termine, que espero sea pronto.

BBC

A'Kayla is una estudiante universitaria que apoya al movimiento Black Lives Matter. Según ella, las fuerzas del orden "consintieron" a los manifestantes violentos en el Capitolio. Por ello quiere que se haga una reforma policial, porque dice que la policía fue mucho más agresiva en las protestas a las que ella asistió.

Es tan irritante que no puedo expresar en palabras lo frustrante que es. Irrumpieron en el Capitolio y la policía fue amable y relajada con ellos.

Esperaba que la policía usara la fuerza, pero fueron muy amables y gentiles. Durante el verano, cuando estaban teniendo lugar las protestas de Black Lives Matter, muchas personas resultaron heridas, fueron encerradas y perdieron la vida.

Por mi propia experiencia, marchando pacíficamente en la línea de frente en Charleston, nos arrojaron gases lacrimógenos y tuvimos que ponernos leche en los ojos. Fue terrible. ¿Y para qué? Marchamos por una causa, porque la policía mató a alguien. ¿Por qué (estos manifestantes) están molestos? Están molestos porque vivimos en democracia y no se salieron con la suya.

Durante uno de los debates, cuando Trump dijo "retrocedan y esperen", ¿era de eso de lo que estaba hablando? Esta es la calma antes de la tormenta. Creo que se pondrá mucho más feo, pero Kamala (Harris) y Joe (Biden) son un símbolo de cambio y esperanza.

Les guste o no (a los partidarios de Trump), Estados Unidos está acercándose hacia ser un país más progresista y habrá muchos cambios.

BBC

James es un republicano de toda la vida que trabajó en Capitol Hill para el partido durante casi dos décadas, pero emitió su primer voto por un demócrata en las elecciones de 2020. Se quedó atónito con los acontecimientos del 6 de enero y espera que estos se conviertan en una mala nota al pie de página en la historia del país.

Lo encuentro absolutamente impactante. No pensé que llegaría a esto.

De hecho, había pensado en ir a las protestas con un cartel que decía "Republicanos contra Trump". Mi hermano me dijo que si yo hubiera hecho eso habría habido seis muertos, no cinco, y él pudo haber tenido razón.

Me asombra la estupidez de estas personas que se presentan sin mascarillas que están siendo filmadas. Muchos de ellos van a ir a prisión. Es una situación grave cuando atraviesas una barricada policial y entras en un edificio que se supone que es seguro.

Tengo muchos amigos que dicen que las cosas no pueden empeorar, pero tengo que recordarles, como estudiante de historia, que ha sido peor.

La Guerra Civil fue mucho peor. Hubo mucha violencia en el sur durante el período de la reconstrucción. Esto es algo que el país superará.

Me animó el discurso del presidente electo Biden ayer. Finalmente tenemos a alguien que suena presidencial. No lo hemos tenido en los últimos cuatro años.

