Asalto al Capitolio: Trump promete una "transición ordenada" aunque sigue sin reconocer el resultado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un comunicado en el que se compromete a que habrá una "transición ordenada el 20 de enero", aunque repitió sus infundadas acusaciones de que hubo fraude electoral en las elecciones de noviembre.

"Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me respaldan, habrá sin embargo una transición ordenada el 20 de enero", aseguró el presidente, en un comentario publicado en la cuenta de Twitter de su portavoz, Dan Scavino.

"Siempre dije que continuaríamos nuestra lucha para asegurarnos de que solo se contaran los votos legales. Aunque esto representa el final del mejor primer mandato presidencial de la historia, es solo el principio de nuestra lucha por hacer a EE.UU grande de nuevo", añadió.

El texto no hace referencia a las violentas protestas que llevaron al asalto del edificio del Capitolio, y que dejaron un saldo de cuatro muertos.

