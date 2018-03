Ascienden a 24 los fallecidos por alud

Lee también

Los equipos de rescate recuperaron ayer el cadáver de una mujer en el hotel sepultado por un alud de nieve el miércoles 18 de enero en la región de Los Abruzos, centro de Italia, con lo que el número provisional de fallecidos asciende a 24.Ayer por la mañana fueron extraídos tres cadáveres, después de que durante la madrugada se habían encontrado otros tres, por lo que quedan aún cinco personas desaparecidas.Desde el jueves 19 de enero por la madrugada no cesan las tareas de búsqueda, aunque no hay casi esperanzas de encontrar a alguien con vida dentro del hotel Rigopiano, situado en la localidad de Farindola, en la región de Los Abruzos.El viernes se rescató a nueve personas con vida; entre ellas, los cuatro niños desaparecidos, pero desde ese momento los equipos de rescate no han vuelto a encontrar más supervivientes.Los socorristas esperaban que se hubiera creado algún espacio donde se hubieran refugiado algunos de los desaparecidos, como en la sala de juegos donde se encontraron los nueve supervivientes.Pero tras excavar varios metros solo han podido encontrar montañas de cascotes, nieve compacta, troncos de árboles y vigas de cemento, explican los bomberos que han llegado hasta el corazón del hotel entrando por pequeños resquicios.La tragedia ocurrió el 18 de enero, cuando ese hotel, situado a 1,200 metros de altura, quedó sepultado.