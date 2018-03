Asesino de 9 feligreses afroamericanos fue condenado a muerte

JUST IN: Charleston church shooter Dylann Roof should be sentenced to death, a federal jury finds https://t.co/JL12k1gl73 pic.twitter.com/9mcqyJUvNu — CNN (@CNN) 10 de enero de 2017

Un jurado conformado por 10 mujeres y dos hombres recomendó pena de muerte para los 18 cargos de los que era acusado Dylann Roof, el hombre que asesinara en 2015 a 9 personas dentro de una iglesia en Charleston. La feligresía de dicha congregación ha sido históricamente de raza afroamericana.La recomendación del jurado fue tomada por el juez federal Richard Gergel, quien dictó la sentencia en la mañana de este martes 10 de enero, según informó la cadena informativa CNN.Al conocer su condena, Roof tuvo oportunidad de una última declaración donde expresó: "En mi confesión ante el FBI les dije que tenía que hacerlo, y obviamente eso no es realmente cierto ... No tuve que hacer nada", agregando que “lo que quise decir era que sentí que tenía que hacerlo, y todavía siento que tenía que hacerlo”.Durante el desarrollo del juicio, Roof incluso llegó a expresarle al juez Gergel que quería “pedirle una condena de cadena perpetua”, al considerar que lo que había hecho “era algo necesario”. “De lo que me han dicho, tengo el derecho de pedirle que me dé una condena a cadena perpetua, pero no estoy seguro si debo hacerlo. Lo que ustedes no entienden es que era necesario hacerlo. Era un acto de limpieza", declaró.Roof fue arrestado en 2015 luego de que disparara contra una congregación evangélica en la Iglesia Episcopal Metodista “Emanuel”, en el mes de junio de ese año. Los jurados del caso lo condenaron por asesinato federal y crímenes racistas y de odio. Según los reportes del caso, Roof se sentó con la congregación durante 40 minutos antes de disparar. Además, se comprobó que apretó el gatillo más de 75 veces, recargando siete veces más, mientras se paraba sobre sus víctimas, disparándolas repetidamente.El peritaje y análisis psicológico que se le practicó a inicios de esta semana determinó que Roof “no mostró una onza de remordimiento", asegurando que la masacre era algo que “alguien tenía que hacerlo", porque "los negros están matando gente blanca todos los días".