Así detuvieron a un hombre que amenazó con incendiarse dentro de su vehículo

Police in Southern California use fire hose to force man vehicle before fatal shooting. https://t.co/uNGJ6Pp9vw pic.twitter.com/jki9oY0DJZ — ABC News (@ABC) 14 de marzo de 2017

La policía de California asesinó ayer a un hombre identificado como Michael Pérez, de 33 años de edad, quien era acusado de los delitos de violación sexual y tráfico de armas. Los agentes policiales argumentaron que Pérez sacó un cuchillo al momento del arresto, luego de que se encerrara en su camioneta y amenazara con incendiarla con él en su interior.Al momento de ser interceptado por la policía, según informó la cadena informativa de habla inglesa ABC News, Pérez se encerró en su camioneta, sacó un galón de gasolina y encendió un cigarrillo, amenazando a la policía local con incendiarse si no se apartaban.Sin embargo, los agentes policiales usaron una manguera de agua a presión para sacar al individuo. Rompiendo la ventana del copiloto, la policía disparó la manguera, cuya fuerza de propulsión hizo que Pérez saliera despedido hacia la acera.Ahí, varios agentes lo rodearon, pero el implicado sacó un cuchillo con el cual los amenazó. En ese momento, la policía utilizó balines de goma y armas de salva para intimidarlo pero, al ver que no dio resultado, usaron sus armas reglamentarias y dispararon contra Pérez asesinándolo en el momento.Según Fred López, teniente de la policía del condado de Orange, de California, en Estados Unidos, Pérez amenazó a los policías, por lo que ellas simplemente usaron el reglamento contra el acusado. "Sentimos que este tipo iba a prenderse fuego o volar el coche Tratamos de usar rondas menos letales, pero no siempre es posible", dijo López a la ABC News.El video fue captado por varios testigos, quienes lo distribuyeron a televisoras locales, aumentando sus reproducciones también en redes sociales. Pérez fue detenido luego de ser buscado por los cargos de tráfico de armas y violación sexual. El individuo fue acorralado en las afueras de un centro comercial, donde se produjo todo el suceso.