Así es “La oficina de Barack y Michelle Obama” tras su período presidencial

La dirección web es barackobama.com y se describe como “La oficina de Barack y Michelle Obama”. Tal parece que el expresidente de Estados Unidos y la exprimera dama de EUA no se darán más tiempo de descanso. La página web entró en funciones este día y se perfila como un sitio para las actividades políticas de ambos personajes, ahora que han dejado de lado su vida presidencial en el país norteamericano.El mensaje de bienvenida es un "nosotros también los queremos", que parece responder a los millones de ciudadanos que han expresado en manifestaciones y redes sociales cuánto echan de menos a la carismática y cercana pareja. La web también cuenta con una fotografía de la pareja Obama de espaldas mirando al Monumento a Washington, el obelisco situado en el centro de la capital, y a la explanada monumental del National Mall desde la Casa Blanca.Un video breve, pero potente, del discurso de despedida de Barack Obama en Chicago sirve como declaración de intenciones: "Ha sido el honor de mi vida servirles, y no voy a parar, voy a estar ahí con ustedes todos los días que me queden". La página web, de diseño sencillo, contiene una presentación, con las biografías de la pareja, y tres formularios: para periodistas, para quienes deseen solicitar que Barack Obama o Michelle hablen en un evento y para quienes deseen mandar un mensaje a alguno de los dos.Esta es la portada de la página web de Barack y Michelle Obama."Como el presidente Obama dijo, el cambio que buscamos llevará más de un mandato o una Presidencia. El cambio real, el gran cambio, lleva muchos años y requiere que cada generación abrace las obligaciones y oportunidades que vienen con el título de ciudadano", indica la breve presentación. El pasado sábado, la oficina envió un correo electrónico a la prensa para que, quienes lo deseen, se suscriban a los comunicados de los Obama.Hasta el momento, no se tiene claro de qué forma trabajará esta oficina virtual, aunque varios expertos y analistas, según CNN, han dicho que es probable que los Obama se dediquen a ser una especie de contraposición a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump que afectan a los refugiados y migrantes, así como a defender el proyecto Obamacare y a oponerse de forma democrática a medidas que puedan “afectar” los proyectos que la administración Obama impulsó durante su mandato.La página cuenta también con una sección de biografías de la pareja.