Así fue la despedida de Michelle Obama en el “The Tonight Show”

Un día después del discurso de despedida de su marido, también la primera dama estadounidense, Michelle Obama, aprovechó para decir adiós a sus compatriotas en su última intervención en el programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon".Además de las muchas risas que se dieron durante la emisión, Obama, de 52 años, escribió junto a Fallon varias cartas de agradecimiento a su marido, su fundación y para el día de entrega del cargo. "O como yo lo llamo: el día de la mudanza", declaró.Después, abandonaron el tono de broma y varios ciudadanos grabaron un videomensaje para la primera dama antes de que ésta los sorprendiera recibiéndolos en persona y abrazándolos. "Gracias a usted sé que el color de mi piel no dicta quién soy o lo que puedo lograr", dijo una joven mujer.Además de sus labores políticas, durante el mandato de su marido Michelle Obama sumó mucha popularidad entre los estadounidenses gracias a sus intervenciones en distintos "talkshows". Está considerada una de las primeras damas más queridas de la historia de Estados Unidos.