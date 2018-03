Así fue la “movida simpática” de Trudeau para cuestionar a Donald Trump

Lee también

Si hay un líder mundial en la actualidad que ha demostrado ser persuasivo, diplomático, coherente y “suave” pero seguro en sus críticas hacia las medidas de otros mandatarios, ese es Justin Trudeau. Para muestra de ello está la relación agresivo-pasiva que ha mantenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su visita a la Casa Blanca, donde se hizo popular por saber “contrarrestar” el enérgico apretón de manos del presidente de EUA.Sin embargo, esta pasada semana, varios medios estadounidenses y canadienses resaltaron una nueva “movida simpática” del canadiense para enviar un mensaje crítico a las conocidas políticas migratorias del estadounidense. Fue el pasado miércoles, cuando las redes sociales enloquecieron con la invitación de Trudeau a Ivanka Trump, hija del presidente Trump, para ver el musical “Come From Away” en Broadway, una producción que el pasado 11 de septiembre acogió a centenares de viajeros estadounidenses que se quedaron bloqueados fuera de Estados Unidos cuando las autoridades cerraron el espacio aéreo del país por los ataques de ese día.Justamente el hecho de que esa obra sirviera como “entretenimiento” para los estadounidenses que quedaron “varados” en suelo canadiense tras los ataques del 11-S lo que Trudeau utilizó como un sutil mensaje pro migración que dio el canadiense. Trudeau asistió a la representación de "Come From Away" con su esposa, Sophie Grégoire, e Ivanka Trump, la influyente hija del presidente estadounidense.Justin Trudeau también dio un discurso tras la presentación de "Come from away". (Foto: New York Times)La aceptación de Ivanka a la invitación fue un punto clave para Trudeau, ya que dejó en claro que puede enviar un mensaje crítico y de temáticas difíciles de modos sutiles. Así lo resaltó el Washington Post este fin de semana, en una publicación que otros medios como el Hufftington Post y el New York Times retomaron para “desenmascarar” el verdadero motivo de dicha invitación.“Es el antítesis de Trump”, decía el Times, “es capaz de sonreír y enviar un dardo venenoso en materia política al mismo tiempo. Es firme de decisiones y constante en sus pensamientos, defendiendo causas minoritarias con la misma astucia con la que Trump defiende causas mayoritarías”, agregaba la publicación.Ivanka Trump aceptó la invitación que su padre declinó. (Foto: New York Times)Cuando el primer ministro canadiense decidió acudir a Broadway para presenciar "Come From Away", lo primero que hizo fue invitar al presidente Trump al musical. Sin embargo, la Casa Blanca confirmó que el presidente declinó la invitación por problemas de agenda. Pero en cuanto sugirió a Ivanka como su sustituta, Trudeau se mostró más que contento de invitar a la hija de Trump.No es la primera vez que Trudeau utiliza la cercanía de Donald Trump con Ivanka para mejorar la posición de Canadá ante las autoridades estadounidenses. Cuando en febrero Trudeau viajó a Washington para mantener un crucial cara a cara con el nuevo presidente estadounidense, la principal iniciativa concreta que el primer ministro canadiense llevó a la reunión fue la idea de crear un consejo de mujeres empresarias bajo la dirección de Ivanka.Hasta el momento, la Casa Blanca no ha revelado ninguna nueva conversación sobre temas migratorios entre ambos mandatarios, aunque Trudeau dejó en claro el pasado viernes que espera “agendar una reunión con el presidente Trump para seguir hablando sobre el tema migratorio y lograr que los beneficiados seamos todos los seres humanos”.