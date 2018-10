Astronautas sobreviven aterrizaje de emergencia tras despegue fallido (+VIDEO)

Un astronauta estadounidense y otro ruso sobrevivieron hoy al lanzamiento fallido de una nave espacial Soyuz que se dirigía a la Estación Espacial Internacional (ISS) y tuvo que regresar a la Tierra tras un problema poco después del despegue, confirmaron Roscosmos y la NASA.



Nick Hague y Alexei Ovchinin habían despegado para una misión de medio año en la ISS desde el Cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, operado por Rusia. Pero 119 segundos después del lanzamiento, el cohete portador se deconectó y desintegró por problemas técnicos.

Tras el aterrizaje de emergencia, a unos 25 kilómetros de distancia de la localidad de Zhezkazgan, la NASA informó que ambos se encontraban "en buenas condiciones".



La agencia espacial rusa publicó las primeras imágenes de los astronautas después de que fueran rescatados del interior de la cápsula. En ellas se ve a Hague y Ovchinin sentados en un sofá mientras les miden la tensión y el contenido de oxígeno en la sangre.

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.



Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 de octubre de 2018

La nave regresó a la Tierra mediante un "descenso balístico, que tiene un ángulo de aterrizaje más cerrado de lo normal", dijo la agencia espacial estadounidense en Twitter.



Tras el accidente, Rusia anunció la suspensión temporal de todos los vuelos tripulados al espacio.

De acuerdo con medios rusos, el viceprimer ministro Yuri Borisov declaró que antes se deben investigar las causas del accidente. "En una situación así los lanzamientos quedan suspendidos por el momento hasta que se esclarezca la causa definitiva", señaló.

Actualamente, las naves espaciales Soyuz son las únicas que trasladan astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS), después de que la NASA cancelase su programa de vehículos tripulados "shuttle" en 2011.



Borisov, que es el responsable ruso del programa espacial, recalcó que se debe garantizar la seguridad de los astronautas y calificó el accidente de "desagradable". Sin embargo, el incidente demostró que los sistemas de emergencia y rescate funcionan, subrayó.

Investigación en curso



Roscosmos anunció la creación de una comisión estatal para investigar lo sucedido. Moscú no ocultará los resultados de la investigación, dijo Borisov citado por la agencia Interfax.

A la pregunta de un periodista sobre si el lanzamiento fallido tendrá consecuencias en la cooperación entre Rusia y Estados Unidos, el viceprimer ministro respondió que no es lo habitual en este tipo de situaciones.



Borisov recalcó que la astronáutica es un sector de tecnología punta no exento de riesgos. "No en vano nuestros astronautas son honrados con importantes distinciones. Porque las personas se juegan la vida con ello", destacó.



El director de la NASA, Jim Bridenstine, escribió en un comunicado difundido vía Twitter que tanto él como su equipo supervisan cuidadosamente la situación y aseguró que la agencia espacial estadounidense y Roskosmos trabajan estrechamente para garantizar el regreso de los astronautas que se encuentran actualmente en la ISS.

"La causa se va a investigar a fondo", prometió.



Por su parte, el director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Jan Wörner, dijo a dpa que todavía no se ha tomado una decisión sobre una posible prolongación de la misión del astronauta alemán Alexander Gerst, actual comandante de la ISS. "Es demasiado pronto para eso, depende fundamentalmente de la rapidez con la que se esclarezca la causa (del accidente) y se puedan descartar (fallos) en el futuro", señaló.



"Naturalmente que se investigarán las causas antes de que se vuelva a realizar un lanzamiento", dijo. "Espero que la satisfactoria cooperación (internacional) no se vea afectada", matizó Wörner, que no cree que el incidente de hoy vaya a suponer el final del modelo Soyuz. "No parto de esa base", aseguró.



Hague y Ovchinin se dirigían a la ISS para reforzar el equipo dirigido por Gerst y que también está integrado por el cosmonauta ruso Serguei Prokopiev y la astronauta estadounidense Serena Auñón-Chancellor. La nave espacial "MS-10" debía haberse acoplado a la ISS después de seis horas de vuelo.



La NASA anunció que la tripulación de la ISS había sido informada del aterrizaje de emergencia de sus compañeros y declaró que espera una explicación por parte de Moscú sobre las causas del accidente.



La ISS se encuentra a una altura de unos 400 kilómetros sobre la Tierra y lleva a cabo investigaciones científicas. Hace una semana, una cápsula Soyuz regresó a la Tierra desde la ISS con tres astronautas a bordo: Oleg Artemjew, Drew Feustel y Ricky Arnold.

La ISS había saltado recientemente a los titulares tras detectarse una fuga en una cápsula espacial Soyuz. El agujero fue sellado pero todavía no está claro cómo se generó.