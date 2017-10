Auto atropella a transeúntes en Londres; hay heridos

Un auto atropelló el sábado a transeúntes afuera del Museo de Historia Natural de Londres, dejando varios heridos, informó la policía. Una persona fue detenida en el lugar, a donde llegaron socorristas.

La policía dijo que trabajaba para establecer las circunstancias del atropello y que después daría más información. El nivel de terrorismo en Londres fue elevado a "Grave", que indica que es muy probable que haya un ataque.

El atropello ocurrió a las 2:20 de la tarde en un día en el que el museo, en el centro de la ciudad, está atiborrado de turistas internacionales y otros transeúntes.

Fotos tomadas en el lugar que circularon en las redes sociales mostraron un coche gris con una abolladura y a un hombre siendo sujetado contra el suelo afuera del museo.

Una testigo, Katie Craine, dijo que ella estaba saliendo del museo cuando vio a policías sujetando a un hombre esposado cerca de un carro con abolladuras. "Él parecía que estaba realmente orgulloso de sí mismo", dijo. "Él estaba riéndose".

Funcionarios británicos, sin embargo, no clasificaron el incidente por el momento como un acto terrorista.

"Según hemos visto en la metodología de otros ataques, no lo descartaría, pero simplemente no tenemos suficiente información en el terreno para determinar eso en este momento", dijo un funcionario de seguridad que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar sobre la investigación.

El Servicio de Ambulancias de Londres estaba atendiendo a los heridos. No hubo un comunicado inmediato sobre la cantidad de heridos ni su estado de salud. A los empleados de los negocios del área inmediata se les pidió desalojar el área y la policía estableció un perímetro de seguridad minutos después del incidente, lo cual causó el cierre de algunas vías. Helicópteros policiales sobrevolaron el área.

El Museo de Historia Natural tuiteó que había habido un "incidente grave" afuera del museo, cerca del famoso Museo Victoria y Albert y otras atracciones.

La primera ministra británica Theresa May estaba siendo informada sobre el incidente, dijo su oficina.

Este año ha habido una serie de ataques terroristas en Londres y Manchester, incluso ataques de vehículos a transeúntes en el Puente de Londres y el Puente de Westminster.