Autoridades de Nueva York ratifican que “combatirán” redadas de ICE

“Los inmigrantes de Nueva York no están solos”. Ese fue uno de los comentarios más repetidos por parte de funcionarios electos tan a nivel estatal como municipal, al reaccionar a los informes que indican que este domingo se realizará un masivo operativo de redadas de ICE en 10 ciudades del país, incluyendo la Gran Manzana.

“Esta directiva con motivaciones políticas es despreciable e inhumana, y Nueva York la combatirá”. Con esa tajante expresión el gobernador Adrew Cuomo reacción al plan anunciado por ‘La Migra’. El mandatario neoyorquino catalogó las acción de la Administración Trump como un “vergonzoso asalto a familias de todo el país”, y alertó que las redadas “llevarán a más separaciones de niños de sus padres, por los ‘arrestos colaterales’ por parte de ICE, en los cuales individuos sin orden de deportación también serán detenidos”.

Y al ser la principal oficial de las fuerzas de orden público en el estado, la fiscal general Letitia James indicó que también hará todo lo que esté en su alcance “para garantizar que los derechos de estas familias estén protegidos. Me enfrentaré a cualquier incursión o amenaza de posible violación de los derechos civiles en nuestro estado porque valoramos a nuestra comunidad inmigrante”.

Además, la oficina de la Fiscal General recordó que cualquier inmigrante que desee saber si existe alguna orden de deportación en su contra puede comunicarse con el Sistema Automatizado de las Cortes de Inmigración, llamando al 1-800-898-7180.

Las autoridades de la Gran Manzana también reafirmaron su compromiso de defender a los inmigrantes en los cinco condados. “Es de vital importancia para todos los neoyorquinos, sin importar su estatus migratorio, saber que tiene derechos y protecciones bajo la ley si se le acerca un agente de inmigración en su hogar, en la calle o en público. La Ciudad de Nueva York, tu ciudad, te respalda y ofrece ayuda legal de inmigración gratuita y segura a través de ActionNYC “, enfatizó Bitta Mostofi, comisionada de la Oficina de Inmigración del Alcalde.

Prohibirán a ICE llamarse “Policía”

Y algunos de los representantes neoyorquinos en el Congreso en Washington también opinaron sobre las planeadas redadas, entre ellos las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velazquez.

En su cuenta de Twitter, Ocasio-Cortez lanzó un alerta a los inmigrantes recordándoles lo importante de “chequear cómo están los vecinos” y conocer que se tienen derechos ante las acciones de ‘La Migra’. “Recuerde: nadie puede ingresar a su hogar sin una orden judicial. A veces, ICE intentará mostrar otros documentos para ingresar a su hogar. Las órdenes judiciales son de una tribunal”.

Entre tanto, Velázquez anunció que stá trabajando en un proyecto de ley para prohibir que los oficiales federales engañen a los inmigrantes identificándose como oficiales de la Policía local, o usen uniformes que solo lleven la palabra “Police”.

“Debido a las políticas crueles de este Presidente y su retórica de odio, las comunidades de inmigrantes están en el vilo, viviendo con temor a la deportación y las detenciones”, dijo Velázquez en un comunicado, agregando que mientras” continuamos oponiéndonos a la amenaza de redadas y deportación masiva, también debemos evitar las prácticas que fomenten la desconfianza entre los agentes de policía y las comunidades de inmigrantes, como cuando los agentes de ICE se identifican erróneamente como policías”.

La propuesta de la congresista puertorriqueña denominada “Ley contra las prácticas engañosas de aplicación de la ley de inmigración”, no solamente se aplicaría a los oficiales de ICE, sino también a los agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Velázquez explicó que cuando estos agentes federales exhiben la palabra “Policía” en sus uniformes, rompen la línea que divide a las fuerzas del orden locales con los oficiales de inmigración, y eso provoca que los inmigrantes estén más propensos a cooperar con los policías en la investigación de crímenes.

Para pedir ayuda en NY:

El gobernador Cuomo indicó que le pidió al Proyecto de Defensa de la Libertad del estado estar en alerta máxima para ayudar a las familias que necesitan servicios legales, e instó a todos los neoyorquinos a conozcan sus derechos, especialmente cuando se enfrentan a ICE o CBP. Cualquier persona que necesite asistencia puede llamar la línea directa de New Americans del estado al 1-800-566-7636 o contratar al [email protected]

MOIA también han desarrollado materiales y recursos en varios idiomas para conocer sus derechos en caso de un encuentro oficiales de ICE. Se pueden encontrar aquí: http://nyc.gov/KnowYourRights.

Además, los abogados gratuitos financiados por la Ciudad están disponibles a través de ActionNYC llamando a la línea directa al 1-800-354-0365 o llamando al 311 y diciendo “ActionNYC”. Action NYC está abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y estará abierto este fin de semana.

Qué hacer si ICE llegan a su hogar:

Si un oficial de ICE toca su puerta, no la abra. Con la puerta cerrada pídale al oficial que se identifique y pregúntele si tiene una orden judicial.

Si el oficial dice “sí”, todavía no abra la puerta pero pídale que le muestre la orden colocándola debajo de la puerta.

Al verificar la orden, busque su nombre, su dirección y una firma. Esto puede ayudarlo a decidir si la orden es válida o no. La orden estará en inglés. Si tiene problemas en leerla o entenderla, si es posible, pídale a alguien más en su casa que le ayude a leerla o traducirla.

Si la orden le parece válida, verifique si fue hecha por un juez o por ICE.

Si la orden válida fue emitida por una corte o un juez y autoriza la revisión de su casa, debe dejar que el oficial entre en la casa.

No proporcione ninguna información falsa al oficial.

Pida llamar a su abogado. Si no tiene un abogado, llame a la línea directa para Nuevos Americanos al 1-800-566-7636, cual es confidencial y multilingüe.

Si le parece que la orden válida fue emitida por ICE pero no por una corte, usted tiene el derecho de NO permitir que el oficial entre a su casa.

Si un oficial de ICE se acerca a usted fuera de su casa, no les deje entrar y no responda a ninguna pregunta. No firme ningún papel. Dígale al oficial que desea hablar con un abogado antes de decir algo. No proporcione ningún tipo de documento de identificación que indique su país de origen.

Asegúrese de que alguien de su confianza sepa dónde se encuentra y que usted sepa cómo comunicarse con ellos en caso de una emergencia (si ha sido detenido, por ejemplo).

En general, también es buena idea mantener una copia de sus documentos importantes (certificado de nacimiento, cualquier documento de inmigración, etc.) en la casa de un amigo o familiar en quien confíe y pueda llamar en caso de que lo detengan.