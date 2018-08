Avión pierde turbina al aterrizar en aeropuerto en Filipinas

Un avión aterrizó el viernes con tanta fuerza en Filipinas que se salió de la pista y perdió una turbina y una rueda. El incidente en el aeropuerto internacional de Manila involucró un Boeing 737-800 con 157 pasajeros y ocho tripulantes que venía de Xiamen en China. Se trató del vuelo 8667 de la aerolínea Xiamen Air.

El aparato aterrizó en medio de una lluvia torrencial a eso de la medianoche, provocando el pánico entre los ocupantes. Había intentado aterrizar poco antes pero no pudo debido a la falta de visibilidad, dijeron las autoridades filipinas.

Los pilotos perdieron contacto con la torre de control en el momento en que el avión se salía de la pista y se abalanzaba sobre un campo inundado por las lluvias.

Una de las turbinas y una de las ruedas de la nave se desprendieron y los ocupantes tuvieron que salir mediante los toboganes de emergencia, dijeron las fuentes.

Los sobrevivientes temían lo peor. "Me entregué a la decisión de Dios", dijo Rubén López Espinas, un estadounidense de origen filipino que vive en California. "Recé: 'Dios mío, mi alma está en tus manos si es que me ha llegado la hora'". Wang Xun Qun, una pasajera de China, se abrazó con fuerza a su hija adolescente antes del impacto con la tierra.

Cuando se les pidió describir su experiencia ambas respondieron al unísono: "Espeluznante". Chen Lei, quien estaba en el avión con unos amigos, dijo que entró en pánico cuando el avión intentó aterrizar la primera vez y al no poder, ascendió en un ángulo pronunciado.

"Tenía las manos empapadas de sudor", comentó. Dijo que cuando finalmente el avión aterrizó, un ala y su turbina rozaron la pista.

"Vi salir el equipaje y partes del aparato y olía a quemado", relató Chen. Fue entonces que el avión se detuvo súbitamente. Estremecidos por la experiencia y empapados por la lluvia, los pasajeros y la tripulación del avión fueron llevados a una terminal del aeropuerto donde se les dieron cobijas y algo de comer antes de ser trasladados a un hotel, dijo el gerente general del aeropuerto Ed Monreal.

"Gracias a Dios, tanto los pasajeros como la tripulación pudieron evacuar y no se reportaron heridos aparte de unas cuatro personas que sufrieron unos rasguños", dijo Monreal. ___ Los periodistas de The Associated Press Bullit Marquez y Joeal Calupitan en Manila y Shanshan Wang en Beijing contribuyeron a este despacho.